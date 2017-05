Maia Sandu într-un PAS cu Andrei Năstase spre victoria lui Dodon. Ce ar trebui să învețe cei doi din istoria anului 2001 ?

Maia Sandu și Andrei Năstase, doi teroriști politici care nu învață din greșelile istoriei, se luptă acum pentru ca Partidul Socialiștilor lui Igor Dodon să obțină chiar și o majoritate constituțională la alegerile din 2018, consideră bloggerul Veaceslav Balacci.

El compară perioada dinaintea anului 2001, când comuniștii au obținut în Parlament majoritate constituțională, cu perioada dinaintea anului 2018, și vede mai multe asemănări dar și șanse reale ca PSRM-ul lui Igor Dodon să obțină cel puțin majoritate simplă după 2018. În acest context, Balacci sugerează că ponderea de 30 % pe care o are acum PAS și DA din sondaje și cu care se laudă Maia Sandu, este mai mult un dezavantaj, deoarece celelalte 70 % se duc la proruși, cu sau fără partidul lui Renato Usatîi, adică le garanjează, la limită, majoritatea constituțională.

Balacci arată că situația dinaintea alegerilor din 2001 era similară cu cea de acum. Chiar dacă acum nu se dau salariile în “kaloși”, guvernarea de centru-dreapta de atunci era coruptă și prinsă într-un război cumplit cu preşedintele Petru Lucinschi. „Alegerile din 2018 vin după furtul miliardului şi în condiţiile aceluiaşi razboi acerb pe dreapta şi centru-dreapta, dintre preşedintele PD Plahotniuc şi ceilalţi. Şi la moldoveni mereu când doi se bat, câştigă al treilea. Care au fost rezultatele alegerilor din 2001 le cunoaşteţi. Dacă le-aţi uitat, vi le amintesc Comuniştii au obţinut majoritate constituţională în parlament”, scrie Balacci.





El mai spune că sondajele de opinie, tendințele actuale, exodul masiv al tinerilor peste hotare, dar și rezultatele alegerilor din 2014, când venirea prorușilor la putere a fost evitată doar prin excluderea partidului lui Usatîi din cursă şi prin clona comuniştilor reformatori, dau șanse reale socialiștilor să ajungă la putere în 2018 și să aibă chiar și o majoritate constituțională în Parlament. Mai mult, Balacci afirmă că Moscova a văzut în Igor Dodon un potențial enorm de a readuce o guvernare prorusă în Republica Moldova, prin asta explicându-se de ce Moscova lucrează sistemic la umflarea popularităţii lui Dodon. Balacci amintește și despre entuziasmul cu care pro-ruşii de la Chişinău au salutat vocile PPE şi ALDE din Parlamentul European, care după un lobby intens din partea exponenţilor doctrinari de la Chişinău PAS, PDA şi PL s-au expus pentru amânarea cu o lună a aprobării asistenţei financiare pentru Moldova.

Balacci îndeamnă opoziția să se nu îmbete cu apă rece pentru că tendințele și calculele matematice sunt favorabile lui Igor Dodon, iar cu cele 30 % ale PAS și DA, chiar dacă și PD adună 10 %, oricum, 60 % se duc la proruși. „Maia Sandu spune că împreună cu Andrei Năstase va lua la următoarele alegeri 30%, iar PD nu va trece pragul electoral. Perfect. Superb! Sondajele cu adevărat îi permit să-şi facă aceste socoteli, de acasă. Întrebarea mea pentru ea este ce se va întâmpla cu celelalte 70%? Oare dincolo de strategia, pe care i-o bagă pe gât consilierii săi cu reflexe sinucigaşe PLDM-iste, dar şi serviciile speciale ruseşti, de a-i strica strategiile lui Plahotniuc de a se menţine pe linie de plutire şi totodată de a înfrunta Moscova, ea are şi alte strategii pe care le oferă „interesului cetăţeanului”, pe care-l rosteşte atât de des? Chiar dacă, cel mai probabil, PD va lua cel puţin 10% pe pârghiile administrative, cum vede Maia Sandu „viitorul european” al Moldovei pentru care pledează, în situaţia în care celelalte 60% sunt asigurate clar pro-ruşilor, dacă nu direct, atunci pe redistribuiri cu siguranţă! PL şi PPEM sunt şi ele mult sub prag! Are oare şansă acest „viitor european” dincolo de reglările ei de conturi cu Plahotniuc, care i-a pus la închisoare şeful de partid?”, se întreabă Balacci.

El se întreabă dacă Maia Sandu și Andrei Năstase sunt conștienți că merg direct spre reeditarea anului 2001. „Acum, după ce l-aţi făcut pe Dodon preşedinte sunteţi pe cale de a le asigura pro-ruşilor şi în ultimă instanţă Moscovei şi o majoritate constituţională în parlamentul de la Chişinău! Politicieni terorişti şi neghiobi, purtaţi cu toţii centuri de kamikaze!”, a criticat Balacci.

Sursa: evenimentul.md