Maia Sandu s-a dus și azi la Procuratură să-l pârască pe Plahotniuc! Doar că, din nou, a venit fără probe, ci a adus niște tăieturi din ziare

Liderul PAS, Maia Sandu, s-a prezentat în această dimineață la Procuratura Generală, unde a participat în calitate de martor la ședința pe baza denunțului său împotriva președintelui PDM, Vlad Plahotniuc.



Însă, la fel ca și ieri, Sandu nu a prezentat vreo probă ce ține de acuzațiile sale înaintate lui Plahotniuc, privind uzurparea puterii în stat. Mai mult, liderul PAS recunoaște că denunțul său este bazat doar pe articole din presă și declarațiile unor politicieni.

„Nu am venit cu o mapă de documente, cu un fișier de documente. Toate referințele pe care le-am făcut în acest denunț și la fiecare element am făcut referință la informații din presă, la declarații ale unor politicieni. Astăzi am adus aceste documente, le-am arătat procurorilor, dar credem că procuratura ar trebui să citească în original aceste lucruri, deci nu să le dăm noi aceste documente tipărite și să le verifice pe sursele online astfel încât să nu existe niciun semn de întrebare”, a declarat Maia Sandu jurnaliștilor.





Amintim că, ieri, președintele Partidului „Acțiune și Solidaritate” a fost invitată la Procuratura Generală unde a fost anunțată despre faptul că are statut de martor într-un dosar penal inițiat pe baza denunțului său împotriva lui Vlad Plahotniuc. Procurorii i-au adus de asemenea la cunoștință măsurile legale care vor fi aplicate în cazul în care se va adeveri că denunțul este fals.

Maia Sandu a calificat acest lucru drept o tentativă de intimidare. Însă, chiar și colegul său de opoziție, liderul Platformei DA, Andrei Năstase, a declarat că este vorba despre o procedură legală. Mai mult, Năstase a spus că nu împărtășește acțiunile Maiei Sandu privind denunțul împotriva lui Vlad Plahotniuc.

Procurorii urmează să decidă, în termen de 30 de zile, dacă vor iniția o cauză penală în baza denunțului președintelui PAS.



Timpul.md