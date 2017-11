Mama era înfometată, însă cu ultimii bani a plătit masa fiului ei. La plecare, un străin i-a lăsat un bilet

O femeie amărâtă a fost observată recent intrând într-un fast-food, îmbrăcată sărăcios, împreună cu copilul ei.

Deși nu mâncase nimic de câteva zile, cu puținii bănuți pe care îi avea (și ultimii, de altfel) i-a cumpărat un meniu fiului ei. A numărat cu atenție fiecare leu din portofel ca să nu se facă de râs.

Mama a îndurat foamea pentru copilașul ei





„Stăteam și-mi beam cel de-al treilea suc și am observat o doamnă care era aici dinaintea mea. Un bărbat a intrat și a mers la ea împreună cu un băiețel de 3 ani, femeia i-a spus bărbatului că trebuia să ajungă de o oră.

Ea îl întreabă pe bărbat dacă are doi dolari să-și cumpere și ea ceva de mâncare, ea nu avea decât pentru mâncarea copilului. Bărbatul s-a uitat în jur să vadă dacă îl privea cineva și i-a zis: ,,Să te ia naiba, mori de foame!”.

După ce bărbatul a plecat, mama i-a luat copilului de mâncare cu ultimii bani și l-a întrebat pe cel mic dacă poate să ia și ea un cartof prăjit, copilașul i-a băgat în gură cartoful pe care îl avea deja în mână și din care el deja mușcase puțin.

Când am văzut asta aproape m-am înecat cu sucul!

M-am dus la aparat ca să-mi mai iau un suc, apoi am mers la tejghea și le-am spus să le dea celor doi încă două porții de mâncare și o băutură mare, apoi am plătit. Le-am spus să nu le zică din partea cui e. Apoi am scris pe un șervețel următoarele cuvinte: „Ține capul sus și mergi mereu înainte. POȚI să faci asta. VEI REUȘI să o faci”.

După ce li s-a adus mâncarea mama a întrebat cine a făcut asta pentru ei, dar chelnerul le-a spus că nu are voie să spună, dar că nu a fost el. I-a dat biletul și în acel moment am văzut cum în mod automat au început să îi curgă lacrimi acestei femei!

După ce și-au terminat masa s-au îndreptat spre ieșire, în timp ce treceau pe lângă mine i-am zâmbit băiețelului și m-am uitat la ea în timp ce îmi șoptea MULȚUMESC, i-am șoptit și eu pentru ce, dar ea a zâmbit și mi-a făcut cu ochiul. M-am uitat la băiețel și le-am urat să aibă o zi bună.

Viața e grea, fii mereu dispus să o faci un pic mai ușoară pentru altcineva. Lucrurile mici au impact mare. Pentru orice părinte singur care trece prin același lucru am același mesaj: ține capul sus și mergi mereu înainte. POȚI să faci asta. VEI REUȘI să o faci”, scrie site-ul andreilaslau.ro.