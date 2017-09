Manualul fumătorului. Singurii 10 pași sa te lași RAPID de țigări care chiar FUNCȚIONEAZĂ

Daca esti fumator si vrei sa te lasi, acest articol este pentru tine. Vei afla ce pasi ar trebui sa urmezi ca sa renunti defitiniv la tigari. Nu e greu, dar nici simplu. Totul tine de vointa.



Iata ce trebuie sa faci daca vrei sa te lasi de fumat.

Pregateste-te

– Dupa ce te-ai hotarat sa renunti la tigari, evita orice gand negativ despre cat de greu va fi.





– Fa-ti o lista cu cel putin 10 motive pentru care vrei sa renunti la tigari. Citeste-o in fiecare seara inainte de culcare.

– Incepe un program de exercitii fizice, bea mai multa apa, odihneste-te.

– Gandeste-te la sanatatea ta si a celor din jur.

– Stabileste-ti o data de la care nu vei mai pune gura pe tigara. N-ar fi rau sa fie o data pe care sa o poti tine in minte cu usurinta, astfel incat sa sarbatoresti in fiecare an.

Fii constient de ceea ce urmeaza

– Nu-ti face asteptari nerealiste. Sa te lasi de fumat e dificil, insa nu imposibil. Drept dovada, milioane de oameni reusesc anual sa faca asta.

