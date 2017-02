Marea maestră Irina Bulmaga a devenit prima în România, în clasamentul ELO

Marea maestră internațională Irina Bulmaga, originară din Chișinău, a încheiat anul 2016 pe primul loc în clasamentul ELO feminin al României.

Cu începere de ieri, ea participă la turneul internațional închis de șah de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), cu media ELO 2.366 puncte, fiind a doua favorită.

Irina Bulmaga este legitimată la Clubul Sportiv Politehnica Iași și figurează pe locul 2 în clasamentul celor mai bune jucătoare de șah din România, pentru anul trecut.





Marea maestră Irina Bulmaga a avut un an plin de succese în 2016, încununat cu cele trei titluri naționale obținute la Brașov, la șah rapid, blitz și dezlegări.

''Aceste rezultate sînt deosebit de importante pentru mine, deoarece vin după un an în care m-am dedicat exclusiv șahului, am jucat și am muncit foarte mult. Mă bucur pentru că am contribuit la menținerea titlului de campioana a României în cadrul Clubului Politehnica Iași, pentru al doilea an consecutiv'', a declarat Irina Bulmaga, pentru AGERPRES.

Irina Bulmaga a fost pregătită la Chișinău de multipla campioană națională Raisa Nevedniciaia.

Sursa: Moldpres