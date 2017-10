Maria Şarapova, declaraţie neaşteptată despre Simona Halep: „A fost un moment emoţionant!"

Simona Halep stârneşte admiraţia celor mai mari campioane ale tenisului, iar ultimul discurs al Mariei Şarapova este cea mai bună dovadă, scrie ProSport!

De obicei, rusoaica este zgârcită cu complimentele la adresa rivalelor, însă de această dată a vorbit cu entuziasm despre o confruntare cu Simona.

În ciuda faptului că Maria a învins-o de 7 ori pe Simona în întreaga carieră, cel mai frumos moment care i-a rămas la suflet rusoaicei este legat de un meci împotriva româncei. Şarapova a declarat că victoria reuşită contra lui Halep în primul tur la US Open, scor 6-4, 4-6, 6-3, este cea mai frumoasă amintire pe care a trăit-o în 2017.





În cadrul unei conferinţe de presă organizată la Moscova, Maria Şarapova a declarat: "Victoria din meciul cu Simona Halep de la US Open este cea mai frumoasă amintire pe care o am din acest an. A fost un moment emoţionant! A fost dificil să revin din punct de vedere fizic, în plus a contat şi nivelul mental, iar acel moment a fost foarte important", a spus "Masha" despre victoria care a făcut-o să izbucnească în plâns.

Simona şi-a luat revanşa cu vârf şi îndesat după meciul la care face referire fostul lider mondial, iar constănţeanca a învins-o pe Şarapova cu 6-2, 6-2 în optimile de la Beijing. A fost însă un sezon bun pentru Maria, care a şi câştigat un titlu WTA după revenirea în tenis, dar mai ales pentru Simona, proaspăt încoronată regina tenisului.

