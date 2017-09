Maria Sharapova, lansează cea mai AŞTEPTATĂ carte a momentului. Dezăluirile sunt fulminante!

Maria Sharapova a ales ca motto în deschiderea cărţii, Unstoppable: My Life So Far, spusele lui Nelson Mandela, un fan înrăit al tenisului: „Nu mă judeca după succesele mele. Judecă-mă de câte ori am căzut şi m-am ridicat”. Un motto bine ales ţinând cont de judecăţile aspre atribuite reginei tenisului alb.

Toată lumea cunoaşte povestea celei mai mari greşeli a Mariei Sharapova. În martie 2016, sportiva de 28 de ani, a ieşit în acea conferință de presă istorică unde a trebuit să răspundă în urma acelui test pozitiv cu Meldonium, un medicament din Letonia, cu frecvență asemănătoare aspirinei şi folosit pentru tratamentul inimii, ischemie.

Agenția Mondială Anti-Doping a adăugat recent suplimentul la lista substanțelor interzise, ​​exprimându-și îngrijorarea cu privire la posibilele beneficii suplimentare de îmbunătățire a performanței de către Meldonium - având în vedere popularitatea sa la sportivii din Rusia, unde un dopaj masiv sponsorizat de stat a ieșit la lumină.





Mariei Sharapova i-a fost prescris Meldonium de către un medic de familie. Neglijența Sharapovei a costat-o mult, a urmat suspendare pe doi ani de la concursuri, recunoscând că, deși a încălcat regulile, nu le-a încălcat intenționat. Dar, pedeapsa s-a încheiat iar în această primăvară, Sharapova, acum în vârstă de 30 de ani, a revenit la primul turneu, cel din aprilie.

A trecut ceva timp de când Maria Sharapova a fost apreciată, pentru că multă lume a criticat-o, acuzând-o că este o drogată, în special rivalele ei au fost cele care au atacat-o deşi cum a spus Sharapova, nu este nimeni " virgin" în sport. Dar, cu această carte poate schimba totul. Cu ajutorul jurnalistului Rich Cohen, cartea lui Sharapova este o relatare a vieții sale. Totul începe și se termină cu experiența autorului de a relata corect despre povestea dopajului și, deși majoritatea acestor capitole se referă la viața Mariei până în suspendare, incidentul îi bântuie cartea: "Unstoppable" se referă la tot ceea ce a determinat pe Sharapova să nu se lase învinsă în urma dezaprobărilor foarte vocale a colegilor săi, ambiția ei fiind peste toate acestea.

În carte descoperim povestea unei fete și a tatălui ei și a aventurii lor nebunești. "Părinții au avut-o imediat după ce au fugit din Gomel, Belarus, după o explozie la centrala nucleară din Cernobîl din apropiere, în orașul stațiune la Marea Neagră, Sochi, Rusia, unde familia s-a stabilit după o oprire în Siberia unde Maria a început să înveţe tenis de la grădiniță cu o rachetă mai mare decât ea. Talentul ei neobișnuit a adus-o în Florida, unde tatăl ei de 28 de ani, Yuri, cu doar 700 de dolari în buzunar, a dus-o la vârsta de 6 ani pentru a-și căuta norocul, lăsând-o pe mama Mariei, Yelena, în Uniunii Sovietice care urma să se prăbuşească. A fost acceptată la Academia de tenis Bolletierii. Maria numind-o "închisoarea de tenis". Între timp, tatăl ei şi-a găsit un loc de muncă, un adăpost pentru a o putea să-şi ajute fata. Maria se antrena alături de Anna Kurnikova, fiind şi o mare gelozie. Iar mama Annei a făcut în aşa fel încât Maria să fie izgonită de acolo ca apoi să fie iar chemată, dat tatăl Mariei a căutat o altă şcoală de tenis, Bangoura, care a mirosit că Maria are un talent desăvârşit", titrează Vogue. Sharapova, descrie o copilărie singuratică, vorbeşte despre afecțiunea pentru tatăl ei - "totul părea a fi o aventură, un basm", scrie ea despre acei ani de început. "Avea un aer superior de mică", își amintește Bolletieri. La doar 11 ani avea primul contract de sponsorizare cu Nike: "Pentru prima dată, am înțeles despre ce era vorba. Tenisul este un sport, dar nu este doar un sport. Este o pasiune, dar nu este doar o pasiune. E o afacere. Sunt bani. Era stabilitate pentru familia mea. Am înțeles acum. S-ar putea crede că asta m-ar deranja sau deziluzia, dar contrariul este acesta: în final, am știut de ce făceam ceea ce făceam. În sfârșit am înțeles mizele. În sfârșit, a avut sens. Din acel moment, sarcina mea a devenit clară - doar ieși pe teren și câștiga. " a scris Maria.

Atitudinea mercenară față de bani nu e nimic ieşit din comun pentru că, timp de 11 ani, Sharapova a fost cea mai bine plătită atletă de sex feminin din lume. Şi de aici a plecat ura, invidia faţă Maria. Fiind şi o apariţie specială: înală, blondă, ochi albaştri, corp armonios, bani, contracte, vedeta mass-mediei...toate acestea i-au adus până la urmă glorie. Maria, este un "pachet" perfect, este un tot care vinde şi dacă nu joacă tenis. Şi mult timp va trebui să treacă pentru a fi măcar egalată.

Maria rămâne aceeaşi fetită transformată într-o femeie extrem de frumoasă, dar, la fel de singură, la fel de hotărâtă, la fel de retrasă şi extrem de calmă îndiferent de situaţie. Dacă a rezistat pe când avea doar 11 ani celor care o vedeau ca pe un duşman pe terenul de tenis, de ce nu ar rezista acum la 30 de ani? Cartea este aşteptată în toată lumea, contractele sunt neaşteptat de multe şi, cu siguranţă va fi cartea anului deoarece Maria face şi dezvăluiri.