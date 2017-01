Martor al incendiului din Bamboo: Acoperișul a fost primul care a luat foc, pentru că acolo se fuma peste tot

Corina Anghel, martor al incendiului din clubul Bamboo, spune ca acoperisul a fost primul care a luat foc, iar fumul iesea pe la sistemele de aerisire, in club fumandu-se toata noaptea, in timp ce sticlele de bautura scumpa erau insotite de artificii.

„Era normal ca parterul sa ia foc, dar intai a luat acoperisul foc. Da. Acolo se fuma si se fuma peste tot. Chiar la masa la noi fumau si colegii pe langa mese", a afirmat tanara.

Chestionat daca se fuma cu acordul personalului, tanara a precizat ca angajatii clubului le-au cerut fumatorilor sa stinga tigarile.

„Nu. Personalul, am fost martora, un ospatar i-a cerut unui coleg de la masa sa stinga tigara. El s-a intors, a palmat-o. Fiecare sticla era insotita de artificii, sticlele de Moet si sticlele de votca foarte scumpe, care sunt mereu insotite de artificii. Acele artificii erau insotite la toate sticlele care veneau la masa", a completat martora.





Tanara a mai spus ca „fumul iesea pe sus, pe la sistemele de aerisire, nicidecum in jos".

Intrebata cati oameni erau in club, ea a spus ca de ordinul sutelor, in conditiile in care clubul este foarte mare.

„Erau de gradul sutelor, era arhiplin clubul, iar in primele linii erau sute de oamenii. Noi ceilalti am incercat sa scapam prin locul de fumat. Locul de fumat inseamna o camera mare, tot in interior. O incapere inchisa. De acolo ieseai in alta curte, pe o terasa, sus. Acolo ne-am blocat noi, am iesit pe acolo si am stat doua ore pana au venit pompierii si ne-au oferit siguranta ca sa putem iesi", a explicat Corina Anghel.

Intrebata daca a vazut si alte efecte pirotehnice mai complexe, martora a sustinut ca au existat doar artificiile care insoteau sticlele de bautura. „Nu. Erau doar luminile care am inteles ca au fost nou instalate. S-a fumat si erau artificii care insoteau sticlele", a agaugat ea.

Corina Anghel a precizat ca la ora 03.27 a auzit un avertismen ca a izbucnit un incendiu.

Sursă: radiochisinau.md