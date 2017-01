Masa de sărbători: la un colț se plânge, la altul se cântă

Moldovenii au intrat deja în forfota pregătirilor pentru sărbătorile de iarnă, iar cea mai importantă preocupare a conaționalilor rămâne a fi și în acest an – masa festivă. Unii oameni sunt dispuși să scoată din buzunar sume impunătoare, iar alții strâng din umeri atunci când văd prețurile usturătoare. De aceea în timp ce o parte dintre moldoveni se vor delecta cu bucate alese, cealaltă se va bucura și de o bucată de pâine proaspătă.

Săptămâna aceasta am vizitat Piața Centrală, care în apropierea sărbătorilor s-a transformat într-un adevărat furnicar. Ne-am strecurat printre tarabele cu produse alimentare și am încercat să aflăm de la unii cumpărători cât sunt dispuși să cheltuiască pentru masa de sărbătoare și ce bucate vor savura de Crăciun și de Revelion.

„Pentru masa de sărbătoare plănuim să cheltuim peste trei mii de lei”

Pe Natalia, am surprins-o în timp ce cumpăra fructe și legume. Femeia ne-a spus că pentru masa de revelion a rezervat o sumă frumușică. „Peste două mii de lei am strâns doar pentru masa de sărbătoare că acum prețurile sunt mari și banii se cheltuiesc repede”, explică cumpărătoarea. Interlocutoarea mea a recunoscut că este casnică și pentru a aduna această sumă a trebuit să facă economii câteva luni. „Soțul muncește, am un fiu tânăr care tot are serviciu, câte un pic de la fiecare și s-au adunat banii. Noi am început a economisi cu trei luni în urmă și iată acum vom avea ce pune pe masa de sărbătoare, că altfel nu se poate”, spune femeia de 45 de ani.

La câțiva pași, mi-a atras atenția o doamnă de 67 de ani, care ducea cu greu pungile pline de cumpărături. Maria mi-a spus că are mare noroc de copiii care o susțin și o ajută în toate și de aceea își permite la sărbători să aranjeze o masă bogată. „Eu am trei copii care mă ajută și în plus locuiesc împreună cu o fiică. Pentru masa de sărbătoare plănuim să cheltuim peste trei mii de lei. Ce, aceștia-s bani în ziua de azi? Cumperi niște fructe și legume și trebuie să achiți o mie de lei. Dar mai vrei și o bucățică de carne pentru răcituri (n.red.: piftie), și niște salam, și scrumbie și încă câte mai trebuie pentru o masă bogată”, afirmă femeia.

„Lumea bogată sărbătorește și de Anul Nou, noi numai de Crăciun”





În timp ce unii moldoveni aranjează masa festivă atât de Crăciun, cât și de Revelion, alții renunță la una dintre ele pentru a mai putea economisi. Printre aceștia se numără și Nina, o femeie de 52 de ani care consideră că Revelionul nu este sărbătoare, dar Crăciunul trebuie petrecut cum se cuvine pentru că atunci copiii și nepoții se reîntorc la casa părintească. „Anul Nou nu este sărbătoare! Fac o mămăliguță, pește prăjit, niște brânză și iată toată masa. Dar de Crăciun va trebui să pregătesc o masă bogată că atunci vor veni copiii și nepoții în ospeție și asta e bucuria lor. De Crăciun am să cheltuiesc vreo două mii de lei și am să gătesc răcituri (n.red.: piftie), sarmale, salate cu maioneză, un borș scăzut și multe alte bunătăți. Lumea bogată sărbătorește și de Anul Nou și de Crăciun, dar noi mai rar, că n-avem de unde”, spune Nina.

Și Lilia, o studentă de 20 de ani, mi-a spus că nu sărbătorește Revelionul pentru că încă ne aflăm în perioada postului, în schimb pentru masa de Crăciun va aloca în jur de o mie de lei. „De Anul Nou voi găti mâncare de post, dar iată pentru masa de Crăciun voi cheltui peste 800 de lei. Voi găti de toate și vom aștepta oaspeți. Eu sunt studentă, soțul are un salariu de patru mii de lei, din care achităm lunar chiria, serviciile comunale și nu prea ne ajunge. Prețurile sunt cam pipărate, dar ce să facem, odată-n an este așa sărbătoare”, recunoaște tânăra emoționată.

„De Crăciun o să-mi cumpăr un litru de lapte și o pâine proaspătă”

Din păcate, nu toți moldovenii vor avea un ospăț bogat de sărbători, unii se vor bucura dacă vor avea o pâine proaspătă pe masă. Pe Elena, o doamnă de 72 de ani, am observat-o în timp ce cumpăra un kilogram de făină de porumb. Avea hainele curate și asortate cu gust, spatele drept și privirea blândă, doar mersul agale îi putea trăda vârsta. Aparent era un cumpărător obișnuit și niciun detaliu nu trăda drama prin care va trece de sărbători. M-am apropiat și am întrebat-o, ca pe mulți alți oameni, câți bani și-a pregătit pentru masa festivă. Elena s-a oprit, m-a privit cu o sinceritate care te îngheață și mi-a spus că va fi bucuroasă dacă de sărbători își va putea cumpăra un litru de lapte și o pâine proaspătă. „Știți, cu pensia mea de 1200 de lei nu-ți arde de sărbători. Iată, chiar astăzi am achitat 800 de lei pentru căldură, iar 200 le-am pus de-o parte pentru energia electrică, așa că îmi mai rămân 200 de lei ca să-mi cumpăr câte o pâine până luna viitoare”, a mărturisit bătrâna.

Femeia a mai adăugat că își poate permite un meniu diversificat doar vara, când nu achită pentru încălzirea apartamentului, tot atunci își face provizii pentru iarnă ca să nu moară de foame. „Pește și poate o bucățică de carne mănânc numai vara și atunci o dată-n lună. Tot în perioada caldă a anului cumpăr făină, zahăr, ulei, crupe și paste. Și iarna prăjesc niște ceapă, o adaug la paste și mănânc, asta este masa de toate zilele și cea de sărbători. De Crăciun poate o să-mi mai cumpăr un litru de lapte și o pâine proaspătă”, concretizează interlocutoarea mea cu lacrimi în ochi.

„Nu știu ce voi mânca azi, nu mai vorbesc de sărbători”

Un pic mai încolo mi-a atras atenția un bătrân care mergea încet sprijinindu-se într-un baston și privea cu nesaț către ghereta la care se vindeau covrigi calzi. Avea hainele neîngrijite care erau mult prea subțiri pentru gerul de afară. După ce m-a studiat un pic, moș Ilie a recunoscut că nu știe ce va mânca astăzi, altminteri de sărbători. „Am avut de toate, dar acum mor de foame. Bat pe la uși, dar nu mă aude nimeni. Am fost la viața mea fotoreporter, pe atunci nu erau televiziuni și eu umblam toată Moldova și fotografiam. Am făcut poze pentru elevi și studenți, am fotografiat și filmat multe nunți și cumetrii și pe la Ministerul Agriculturii am lucrat. Însă acum la 81 de ani, am ajuns să mor de foame”, mărturisește bătrânul.

Interlocutorul meu a spus că din cauza impozitelor mari care nu au fost achitate la timp, i-a fost luată casa, pe care a recâștigat-o în instanță, dar încă mai are probleme cu multe alte instituții ale statului. „Acum, am probleme cu cei de la Union Fenosa și de la Apă Canal, care mi-au pus în cârcă multe datorii. Așa că am tăiat toate comunicațiile și îngheț în casă. Nu știu ce voi mânca azi, nu mai zic de sărbători. Însă îmi pun speranța în Dumnezeu, El le va rezolva pe toate. Înainte mă duceam la o cantină socială, dar acum s-a închis. E foarte greu, mă lupt pentru drepturile mele, dar în zădar”, spune moș Ilie.

Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 488 din 20 aprilie 2016 cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real este de 2100 de lei pe lună, iar conform Casei Naționale de Asigurări Sociale, pensia minimă indexată conform vârstei pentru cei care au lucrat în agricultură constituie 844,71 lei, iar pentru ceilalți beneficiari conform vârstei - 948,84 lei.