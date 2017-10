Masacrul din Vegas, povestit de vecinul de cameră de hotel al atacatorului: „Mă pregăteam să mă culc”

Floyd Conrade, în vârstă de 50 de ani, se afla în Las Vegas pentru a rezolva probleme legate de muncă. El s-a cazat sâmbătă la hotelul Mandalay Bay pentru patru zile și a primit o cameră la etajul 31, chiar sub camera de unde s-a produs cel mai mai mare atac armat în masă din istoria modernă a SUA.

Bărbatul a acordat un interviu pentru jurnaliștii New York Times și a povestit cum și-a petrecut acea seară fatidică, în care 58 de oameni au murit și alți aproape 500 au fost răniți. Fizic, Conrade se afla cel mai aproape de atacator în momentul masacrului.

„Mă pregăteam să mă culc. Am auzit zgomote, dar ca toți ceilalți am crezut că sunt artificii. M-am dus la geam, dar nu am văzut artificii".





Paddock a tras în mulțime de la două ferestre diferite ale camerei unde era cazat. Când s-a mutat la al doilea geam, Conrade a auzit mai bine.

„Se auzeau ca niște ecouri de afară. Se auzea mult mai tare și mai intens. Auzeam cum resturi de armă se loveau de geamul meu”.

„În acel moment, m-am îndepărtat de fereastră, în caz că cineva o să vrea să tragă înapoi. Când s-a făcut liniște, m-am dus la geam. Nu eram sigur care fusese ținta, nu știam dacă erau oamenii de la concert sau oamenii de pe stradă. Oamenii de la concert nu se vedeau foarte bine pentru că era întuneric. Abia de dimineață am văzut bine cum arăta zona”.

Conrade crede că atacatorul a mers dintr-o cameră în alta, alternându-le, pentru a trage în oameni.

La un moment dat, Conrade a vrut să iasă din cameră, însă când a deschis ușa camerei, holul era plin de polițiștii care i-au spus că trebuie să rămână în cameră. În acel moment, Paddock încă trăgea în mulțimea adunată la festivalul country.

După o perioadă scurtă de timp, împușcăturile s-au oprit, iar polițiștii ajunseseră deja la criminal.

„A fost o perioadă de liniște, după care au început să se audă zgomote asemănătoare exploziilor, cel mai probabil polițiștii s-au folosit de ele ca să intre în cameră. Momentul în care au intrat în cameră a fost foarte zgomotos, astfel încât m-a trântit fizic la pământ. A fost foarte zgomotos”, a povestit bărbatul.

Conrade spune că în toată perioada aceea nu a simțit că îi este frică, ci era mai dergrabă îngrijorat. El știa că gloanțele nu au cum să ajungă la el. De asemenea, Conrade afirmă că nu este foarte sigur dacă a auzit o singură împușcătură, cea în care Paddock s-a sinucis.

