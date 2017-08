De Ziua Independentei, Parlamentul Republicii Moldova a instituit, în premiera, o serie de distincții, precum ,,Medalia Democrației", Diploma de Onoare, Diplome de Gradul I, II si III. Distincțiile au fost acordate personalităților cu rezultate remarcabile în diferite domenii de activitate pentru contribuție substanțiala în dezvoltarea Republicii Moldova, promovarea imaginii statului, culturii și reformelor.

Distincțiile Parlamentului au fost înmânate de președintele Legislativului, Andrian Candu, în cadrul unei ceremonii oficiale, organizate cu acest prilej, în incinta Muzeului National de Arta, la 27 august 2017.

Eugen Doga, unul din cei mai cunoscuti, apreciati si iubiti compozitori, s-a invrednicit de cea mai inalta distinctie a Legislativului ,,Medalia Democratiei".





Compozitorul-academician Eugen Doga a mărturisit ca a rămas plăcut surprins de acest gest de înaltă considerație din partea Parlamentului. ,,Pentru mine aceasta decorație este foarte semnificativa, în primul rând, pentru atenția acordata. Nu medalia, dar însuși faptul, atitudinea contează, fiindcă noi nu prea știm sa ne bucuram de succesele altuia, nu prea observam ce avem frumos in jurul nostru, dar noi avem foarte multe lucruri cu care trebuie sa ne mândrim. Am înțeles ca sunt primul care am fost decorat cu aceasta distincție si acest lucru ma onorează. Acordarea acestei distincții înseamnă ca ceea ce fac este apreciat și slava Domnului, înseamnă ca Parlamentul se orientează spre valorile culturale și eu ma bucur ca m-au ales pe mine", a menționat maestrul.

Distincția primita de la Parlamentul Republicii Moldova vine sa încununeze o cariera de mare talent și munca asidua a compozitorului Doga, pusa în slujba muzicii si culturii naționale si universale. Și ca o întâmplare fericita, decretul semnat de președintele Candu vine în anul în care Ministerul Culturii a declarat Anul 2017 - Anul Eugen Doga. Un frumos cadou, care armonizează perfect cu cele primite de artist pe parcursul anului jubiliar la împlinirea celor 80 de ani, spre bucuria si norocul tuturor celor care avem ocazia de a-l vedea si a-i asculta miraculoasa muzica.

Timpul.md