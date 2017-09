Melodia care a detronat „Despacito”. RECORDURILE INCREDIBILE

Cântăreața americană Taylor Swift l-a detronat pe Luis Fonsi și piesa lui „Despacito” care a atins recordul istoric de a rămâne 17 săptămâni consecutive pe primul loc în topul Hot 100, informează marți revista Billboard citată de EFE.

Noul single al lui Swift, „Look What You Made Me Do”, cu care a intrat în topul Billboard pe locul 77 săptămâna trecută a urcat pe primul loc, cu 84,4 milioane de reproduceri în SUA și 353.000 de vânzări într-o singură săptămână, detronând astfel cântecul lui Luis Fonsi, în colaborare cu Daddy Yankee și Justin Bieber, scrie Agerpres.

„Despacito”, cu 69,6 milioane de reproduceri în ultimele șapte zile, egalase săptămâna trecută piesa 'One Sweet Day', cântată de Mariah Carey și Boyz II Men, ca cel mai popular hit în SUA timp de 16 săptămâni în așa numita "Biblie a muzicii".

Piesa scrisă de Fonsi alături de compozitoarea panameză Erika Ender este single-ul care s-a menținut cel mai mult timp în topul Hot 100 din acest secol și a depășit deja hituri precum 'I will Always Love You', balada regretatei Whitney Houston din 1992, 'I'll Make Love to You', al trupei Boys II Men, din 1994, și 'Candle in the Wind', al lui Elton John, din 1997.





Conform celor mai recente date furnizate de Spotify, cunoscuta platformă de muzică online, hit-ul lui Swift a fost difuzat de 23 de milioane de ori, precizează sursa citată.

Videoclipul melodiei 'Look What You Made Me Do' care va apărea pe albumul ''Reputation'' ce urmează să fie lansat la 10 noiembrie, a fost regizat de Joseph Kahn, care a lucrat și pentru alți artiști precum U2, Lady Gaga, Shakira, Destiny's Child, Dr. Dre, Snoop Dogg, Mariah Carey sau Christina Aguilera.

După ce a debutat și a devenit celebră grație stilului country, Taylor Swift a adoptat o altă direcție artistică și a devenit un "titan" al muzicii pop americane. Taylor Swift a primit un premiu Grammy pentru cel mai bun album al anului, datorită ultimului său disc "1989" lansat în 2014, devenind prima femeie din istoria industriei muzicale care a câștigat de două ori acest prestigios trofeu.