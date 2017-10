Mesajul cutremurător al unei tinere: „Mi-am visat părinții cu o noapte înainte”. Ce s-a întâmplat a doua zi

Tragedie fără margini pentru o familie din Caraș Severin! Patru persoane, mama, tata și doi copii, de 22, respectiv 3 ani, au plonjat cu mașina în Dunăre. Un amic de-ai lor se afla la volan în momentul în care a pierdut controlul volanului. El este singurul care a supraviețuit.

De atunci, cei patru membri ai familiei sunt căutați fără încetare în Dunăre. Abia miercuri, una dintre victime a fost găsită în dreptul localității Svinita, pe malul sârbesc al Dunării.

Cadavrul mamei celor doi copii a fost găsit la 60 de km distanță de unde s-a produs tragedia. Trupurile celorlalte 3 victime sunt în continuare de negăsit. Rudele celor patru victime trec prin clipe grele.





Fiica cea mare și-a visat părinții înainte de tragedie

Maria, fiica cea mare a celor doi soți, este sfâșiată de durere și mărturisește că și-a visat părinții.

„Eu, înainte ca ei să păţească ce au păţit, să se întâmple accidentul, 5-6 luni de zile nu i-am văzut. Tot mi-am dorit să mă duc la ei să îi văd în viaţă şi nu am reuşit, din cauza problemelor, copiilor. Am copilaşi mici. De multe ori, nu am timp nici pentru mine. I-am visat azi noapte. Mama mea plângea la uşă la mine şi striga fiecare copilaş în parte. L-am văzut şi pe tata, avea o privire blândă… Au venit la noi! Nu am mai avut astfel de vise. Mă strigau. Recunosc, mi s-a făcut frică!”, a povestit tânăra pentru observator.tv.