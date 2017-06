Meseria de apicultor, succese și pierderi

Dimitrie Cantemir, într-o lucrare a sa menţionează că „apicultura nu este permanentă şi poate că nici nu o ştie toată lumea, locuitorii ţării trag foloase de pe urma lor”. Albinele sunt singurele insecte din lume care produc hrană pentru om. Sunt oameni care au învățat să crească albine și să obțină produse din rodul muncii lor.

În continuare citiți un interviu cu un apicultor din satul Tigheci, raionul Leova, pe nume Ion Pușcașu în vârstă de 67 ani care practică de mic această meserie.



- De cât timp sunteți apicultor?

Eu nu sunt un apicultor profesionist, dar această dorință de a fi apicultor a apărut de la părinții mei, de la ei am luat această pasiune. De mic mă ocupam cu această meserie, îmi place și niciodată nu am regretat că fac apicultură. Este o tradiție pe care aș dori să o transmit copiilor mei.

- Care sunt avantajele practicării acestei meserii?

Avantajele practicării acestei meserii sunt că albina produce un product curat, ecologic. Dacă este produs se vinde, dacă nu este nu ai ce vinde. Un apicultor are de unde obține produse practicând această meserie. Printre produsele care le putem obține dintr-un stup sunt polenul, propolisul, nectarul, lăptișorul, ceara folosită la fabricarea lumânărilor, mierea, veninul folosit în scopuri medicinale.



- Câte familii de stupi dețineți?

Am avut 20 de stupi destul ca să poți să le întreții. Dar din păcate au rămas puține din cauza telefoniei, pesticidelor, bolilor etc. Undele telefonice sunt dăunătoare albinelor, deoarece ele duc la dezorientarea lor în spațiu și astfel pot muri. Boala precum varroza la fel poate dăuna albinelor de aceea trebuie de cumpărat medicamente pentru tratarea acestei boli. Eu când depistam boala cumpăram timol un medicament care ajuta la lecuirea albinelor. Pe parcursul a doi ani treptat am pierdut aproape toți stupii, din 20 au rămas doar 2 stupi.



- Cum ați trecut de iarna 2017?

Cum să vă spun, nu am avut probleme, deja aveam pierderi dar am trecut de această iarnă cu bine, sper ca spre viitor să pot crește mai mulți stupi de cât am în prezent. În timpul iernii albinele se încălzesc singure dar apicultorii trebuie să ducă evidența lor.





- Cum duceți evidența albinelor?

Am un caiet în care îmi scriu cum decurge viața albinelor, câte roiuri sunt, câți dintre ei au supraviețuit, câte generații de albine au fost anul acesta, câte albine au fost bolnave etc. Trebuie de îngrijit albinele de făcut profilactică în fiecare săptămână.



- Câte roiuri pot să locuiască într-un stup?

Într-un stup locuiește un singur roi de albine. Roiul este alcătuit din trei tipuri de albine: regina (matca), lucrătoarele și trântorii. În stup pot fi doar regina, albinele lucrătoare, și trântorii care au rolul de mascul pentru a se împerechea cu regina.



- Care sunt uneltele de bază și echipamentul unui apicultor ?

Uneltele de bază a unui apicultor sunt masca care ajută la protecția împotriva înțepăturilor, cuțitul cu ajutorul căruia se descăpăcesc fagurii, mașina de scos miere, fumarul pentru a împrăștia roiul de albine, deoarece sunt roiuri de albine cuminți și altele care se comportă rău.



- Care este locul indicat pentru instalarea stupilor ?

Cel mai bun loc pentru instalarea stupilor este pe o margine de pădure, pe un câmp deschis unde este plin cu flori și diferiți copaci ca teiul, salcâmul, cireșul sălbatic etc. Trebuie să luăm în vedere să nu fie copaci înalți ca să nu încurce albinelor la zbor.



- Ce cantitate de miere pot produce albinele dintr-un stup ?

Aceasta depinde de zona în care ne aflăm, flori multe sau puține. Un stup poate să producă o cantitate anuală de 25-30 kg de miere de la o familie de albini. Produsul pe care îl am este doar pentru consumul local nu merge spre export, nu dispun de multe stupuri pentru a exporta miere în cantități mari.

Radu Negară, student