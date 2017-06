Meteorologii ar putea emite Cod PORTOCALIU de caniculă pentru următoarele zile

Potrivit specialiştilor, în cazul Codului Portocaliu condiţiile meteorologice prezintă pericol real, sînt prognozate fenomene primejdioase de intensitate mare (vijelie, averse, descărcări electrice, grindină, caniculă, risc de inundaţii etc.), care pot influenţa negativ activităţile socio-economice şi pot cauza daune materiale substanţiale şi victime omeneşti. Datele Serviciului Hidrometeorologic de Stat arată că o temperatură record pe timp de vară a fost înregistrată în august 2012, cînd termometrele au indicat 42,4 grade Celsius.

În martie 2014, Rusia a retras pentru două săptămâni 115 miliarde $ de la Federal Reserve Bank din New York, deoarece se temea de sancțiunile SUA din cauza anexării Crimeei, susține Reuters, citând o sursă din Trezoreria SUA.

Actualitate 27 Iunie 2017, ora: 15:19

Premierul britanic Theresa May este hotărâtă să îi urmărească pe terorişti pe Internet şi să le blocheze accesul. Ea le-a spus parlamentarilor de la Londra că are tot sprijinul aliaţilor europeni, pe motiv că toată lumea se confruntă cu aceeaşi ameninţare. Theresa May a...