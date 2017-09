Mexicul, sub ALERTĂ!

Enrique Pena Nieto, preşedintele Mexicului, a confirmat într-o declaraţie televizată că cinci persoane şi-au pierdut viaţa în urma cutremurului care a lovit coasta mexicană în această dimineaţă şi susţine că se aşteaptă noi replici, dintre care una ar putea fi de peste 7 grade pe scara Richter, informează news.ro.

Potrivit preşedintelui mexican, cutremurul de vineri dimineaţa a avut magnitudinea de 8,2 grade şi este cel mai puternic care a lovit ţara în ultimul secol.

Pena Nieto a confirmat că cel puţin cinci persoane au murit în urma seismului şi că au fost produse daune majore. De asemenea, un million de persoane au rămas fără curent electric, dar pentru 800.000 dintre acestea au fost restabilită electricitatea.





El a spus că până acum au existat 62 de replici ale seismului şi este posibil ca o viitoare replica să ajungă până la 7,2 grade.

O a şasea persoană şi-a pierdut viaţa în Guatemala, în urma cutremurului. Preşedintele Guatemalei, Jimmy Morales, a transmis un mesaj prin intermediul televiziunii naţionale şi a făcut apel la calm. El a confirmat cu această ocazie şi faptul că o persoană şi-a pierdut viaţa în urma seismului. „Avem informaţii despre unele daune şi moartea unei persoane, dar nu avem încă detalii exacte", a declarat Morales, citat de BBC.



Oamenii din Ciudad de Mexico au ieşit în stradă în pijamale când au început să sune alarmele după cutremurul care s-a produs imediat după miezul nopţii, a declarat un martor citat de Reuters. "Nu am mai văzut vreodată să se mişte pământul aşa. La început am râs, dar după ce s-au stins luminile nu am mai ştiut ce să fac", a povestit un bărbat din capitala Mexicului.

Sistemul american de avertizare a tsunami-urilor a anunţat că seismul reprezintă o ameninţare potenţială de tsunami pentru mai multe ţări din America Centrală, inclusiv cele de pe coasta Pacificului din Guatemala, Honduras, Mexic, El Salvador şi Costa Rica. Aceştia ua transmis că încă se făceau evaluări privind situaţia în Hawaii, Guam şi alte insule din Pacific.