Mierea halucinogenă, produsul pentru care unele persoane escaladează stânci de peste 90 de metri înălţime (VIDEO - DOCUMENTAR)

În estul Nepalului, membrii tribului Kulung escaladează cele mai abrupte stânci pentru a strânge mierea halucinogenă produsă de albinele-gigant din Himalaya.



În funcţie de sezon, acest tip de albine produc diferite tipuri de miere, informează Business Insider. Primăvara toxinele din florile pe care le consumă le ajută să producă mierea roşie cu efecte psihotropice. Abilităţile membrilor tribului Kulung sunt documentate în cadrul unui nou film care va fi lansat în 2018. Aceştia escaladează stânci de peste 91 de metri înălţime doar cu ajutorul scărilor din frânghii de bambus şi utilizează fum de la anumite ierburi pentru a îndepărta albinele.

''Am consumat două linguriţe, cantitatea recomandată de căutătorii de miere, şi după 15 minute am început să simt o senzaţie similară cu cea produsă de consumul de marijuana. Am simţit cum temperatura corpului meu scade. Senzaţia a durat câteva ore,'' declara David Caprara în 2016, jurnalist american. Acesta afirma că dozele mai mari pot provoca senzaţii mai intense.





În cazul consumului unei cantităţi mari, senzaţiile sunt diferite. În prima fază, corpul simte nevoia să elimine substanţa. ''După eliminare resimţi o alternare a luminii cu întunericul. Poţi vedea, apoi îţi pierzi vederea. Nu poţi să te mişti, dar eşti complet conştient. Senzaţia poate dura aproximativ o zi,'' a declarat Mark Synnott, membru al echipei de filmare.

Locuitorii din Nepal utilizează doze mici sub forma unui antiseptic, a unui medicament împotriva tusei sau ca analgezic. Pe piaţa neagră, mierea roşie este vândută cu 60 până la 80 de dolari jumătatea de kilogram.