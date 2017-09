Baroneasa conservatoare Patience Wheatcroft le-a spus manifestanţilor că trebuie să facă în continuare campanie pentru a rămâne în UE. “Trebuie să oprim Brexit. De când am aderat la UE am avut o perioadă fără precedent de pace şi prosperitate. Trebuie să fie corect să încercăm să păstrăm acest lucru. Nu este nedemocratic să încercăm să convingem electoratul să se mai gândească o dată în legătură cu Brexit. Astfel funcţionează democraţia”, a spus ea.

Un manifestant, cu o beretă albastră, brodată cu stele galbene, a declarat că ia parte la marş pentru că se simte “complet violată de ideea Brexitului”. “Am trăit, muncit şi iubit în Europa de ani de zile. Întreaga mea existenţă a fost o existenţă europeană”, a insistat ea.

“Soţul meu are o afacere în Europa. Am lucrat ani de zile să o construim. Ce se va întâmpla cu ea?”

Marşul vine înainte ca parlamentarii să voteze luni un proiect de lege care să anuleze textul de intrare a Regatului Unit în UE şi ce consfinţea supremaţia normelor europene în Marea Britanie.



From the anti-brexit march now taking place in central London. #notobrexit #antibrexit #brexit pic.twitter.com/z5XbkKFteq

Sir Vince Cable rallying the Lib Dem troops ahead of the anti-Brexit march in London. Small chant of "Vince Vince" breaks out afterwards pic.twitter.com/sro6WtMqPh