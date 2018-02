Ministerul Justiției: Există promisiunea unui sprijin politic pentru reforma justiției

Ministerul Justiției are promisiunea unui sprijin politic și angajamentul Guvernului și al Parlamentului pentru reforma judiciară. Despre aceasta a spus șefa cabinetului ministrului justiției, Rodica Secrieru, în cadrul emisiunii „Cutia neagră” de la postul de televiziune TV8, transmite IPN.



În opinia ei, reforma justiției este un plan ambițios, dar care este fezabil în condițiile în care va exista sprijinul politic și social. „Suntem în discuții permanente la nivel de Guvern, cu premierul, iar săptămâna viitoare vom avea consultări și cu Parlamentul”, spune Rodica Secrieru. Șefa cabinetului susține că o parte dintre proiectele de legi sunt deja elaborate și în curând vor fi prezentate pentru consultări publice și promovate în regim prioritar atât în cadrul Guvernului, cât și în cadrul Parlamentului.

Avocata Veronica Mihailov-Moraru a afirmat că anunțul lui Alexandru Tănase a provocat o anumită surprindere în contextul în care societatea este dezamăgită și frustrată. Avocata susține că pentru cei din domeniu anunțul unei reforme a adus și o speranță, chiar dacă termenul pentru implementarea ei este extrem de restrâns. „Cred că planul propus este unul extrem de ambițios. Necesitatea acestor reforme este atât de urgentă pentru societatea noastră și trebuiau realizate cu mult timp anterior”, este de părere Veronica Mihailov-Moraru. Potrivit ei, problemele scoase în evidență au fost invocate de-a lungul timpului, inclusiv prin cazuri judiciare de rezonanță.





Directoarea de programe a Centrului de Resurse Juridice, Nadejda Hriptievschi, consideră că reforma anunțată este ca o gură de aer pentru sistem și pentru societate. În opinia ei, sunt foarte multe eșecuri în cadrul Strategiei pentru reforma justiției. „Problemele au fost punctate foarte bine. Eu am dubii referitor la unele dintre acțiuni din perspectiva timpului pentru că sunt preconizate pentru un timp foarte scurt. Este un an electoral și am tare mari dubii că se vor susține de către Parlament inițiativele”, a concluzionat Nadejda Hriptievschi.

Pe 20 ianuarie, noul ministru al justiției, Alexandru Tănase, a declarat că Legea privind aprobarea Strategiei de reformare a sectorului justiției pentru anii 2011-2016 a fost, în mare parte, un eșec și a anunțat o nouă reformă a justiției.

Sursa: Ipn.md