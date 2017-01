Ministerul Transporturilor vrea să dea aeroportul din Bălţi pe mâna unei firme fantome / DOCUMENT

O firmă-fantomă vrea să modernizeze Aeroportul Internațional Bălți-Ledoveni.

Este vorba despre Polo-Invest - companie letonă, care are un capital social de nici 3 mii de euro, iar în luna octombrie a fost cumpărată de o persoană dubioasă de la Tiraspol. Deschide.MD a intrat în posesia unor acte de la Camera de înregistrări de la Riga care confirmă necredibilitatea companiei respective. La rândul său, ministrul Transporturilor, Iurie Chirinciuc, spune că știe despre faptul că firma este, de fapt, fără activitate, însă statul nu ar avea nimic de pierdut din contractul respectiv. În plus - spune el - nici nu sunt foarte clare șansele ca un contract între MTID și Polo-INVEST să fie semnat, deoarece compania letonă cere garanții de stat pentru investițiile sale - condiție pe care MTID nu o poate satisface.

În primul rând, Polo Invest nu este plătitor de TVA si are capitalul 2845 euro. În 2015 veniturile companiei au fost de 5285 de euro, iar pierderile înregistrate de 168 euro. Compania are un singur angajat și impozite plătite în valoarea de 1.36 euro. Taxa de stat pe care a achitat-o este de 0,83 cenți.

În octombrie, 2016, Polo Invest a fost cumpărată de Veaceslav Lichiorov, un personaj dubios din regiunea transnistreană. El figurează într-o investigație Deschide.MD despre persoanele din stânga Nistrului implicate în organizare protestului violent din preajma PMAN, pe data de 27 august - de Ziua Independenței.

Acesta deţine funcţia de vicepreşedinte al Congresului Comunităţilor ruse din RM şi a fost membru al mişcării „Ravnopravie”. Tot el fost desemnat în calitate de observator la aşa-numitele scrutine electorale din Transnistria. Totodată, Lichiorov este și adjunctul atamanului suprem al Uniunii trupelor de cazaci din Rusia și din străinătate.

În 2015, în satul Krasnîi Vinogradari din raionul Dubăsari, a avut loc un turneu de fotbal în memoria separatiștilor căzuți în războiul de pe Nistru cu particparea lui Lichiorov. Tot el este participant activ la întâlnirile neformale a așa-zișilor experți, mari „apărători” ai statalității moldovenești și a vectorului prorus, precum Ion Mahu, Anatol Plugaru, Nicolae Pascaru, Aurel Bucureanu etc. Anume în cadrul acestor „mese rotunde”, ex-colonelul SIS Ion Mahu anunța crearea detașamantelor speciale, gata să pună mâna pe arme pentru „a salva Moldova”.

Ministrul Transporturilor, Iurie Chirinciuc, ne-a declarat că Polo Invest le-a trimis o cerere la sfârșitul lui 2016, (notă: după ce compania a fost cumpărată de Lichiorov) prin care și-au exprimat intenția de a lua în arendă Aeroportul Internațional Bălți-Ledoveni. Contractul ar urma să fie valabil un an de zile cu posibilitate de reînoire anuală.

”Noi am studiat portofoliul companiei. Știm că ea în principiu nu are activitate, dar ei ne-au prezentat extras de cont pe care au 4,5 milioane de euro. În general, noi nu riscăm nimic chiar dacă semnăm contractul cu ei, însă alta e problema - ei vor ca eu să le garantez investițiile. Noi le-am răspuns că nu putem face asta, iar ei urmează să se decidă. Între timp, am înțeles că o altă companie ar vrea să depună o cerere similară. Vom vedea care ofertă este mai avantajoasă”, ne-a declarat ministrul Iurie Chirinciuc.

Totodată, șeful de la Transporturi ne-a spus că a auzit de numele Lichiorov, dar nu el figurează pe acte și nu cu el se poartă discuțiile.

Sursa: deschide.md