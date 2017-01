Ministrul Economiei de la Chișinău: Datoria la Gazprom este calculată separat pe cele două maluri ale Nistrului

Ministrul Economiei de la Chişinău, Octavian Calmâc, precizează că datoria Moldovagaz către Gazprom este monitorizată separat pe cele două maluri ale Nistrului.

Octavian Calmâc a venit cu această precizare pentru a alunga „ceaţa” indusă de preşedintele Republicii, Igor Dodon, în privinţa datoriilor enorme ale regiunii transnistrene la plata gazului faţă de concernul rus.

Întrebat într-o emisiune cum ar putea influența declarația lui Igor Dodon făcută la întâlnirea cu conducerea Gazprom, cum că Republica Moldova trebuie să achite datoria de 6,5 miliarde de dolari către gigantul rus, datorie care include și restanțele pe care le are și fâşia separatistă din stânga Nistrului, ministrul Calmâc a răspuns: „Nu o să intru în polemici la subiectul acesta, dar vreau să spun că din punct de vedere juridic este o datorie privată a Moldovagaz în fața Gazprom. În același timp, Gazprom este cel mai mare acționar la Moldovagaz. Știu cu certitudine că, din 2009 încoace, evidența datoriei se duce, atât pe malul drept cât și pe malul stâng, separat, și ea este evidențiată. Avem și noi o datorie de peste 500 de milioane de dolari. Suntem în negocieri cu Gazprom și acum un an jumate am făcut o ofertă de depășire a acestei situații iar săptămâna viitoare colegul meu merge la Moscova să continuie discuțiile vis-a-vis de această problemă. Avem un istrument de renegociere a datoriei printr-un instrument financiar oferit de Banca Mondială”, a precizat ministrul Economiei în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova.





„Să înțelegem: aceste datorii nu cad pe umerii cetățenilor Republicii Moldova sau a Guvernului, sunt niște datorii dintre acționarul acestei companii și activele acesteia”, a precizat Octavian Calmâc.