Miracol! S-a născut un bebelus care vorbeşte

În maternitatea nr.1 din oraşul Norilsk un băiat nou-născut rostește cuvinte semnificative.

Părinții lui Stepan nou-născut, locuitori din oraşul Norilsk Rodion și Lisa Bajeev, au fost impresionaţi puternic de capacităţile extraordinare ale copilului lor.



Imediat după naștere copilul a deschis ochii săi mici şi dintr-o dată în mod clar a spus: “Tata!”





– Am fost uimită! Am auzit cu urechile mele cum copilul abia născut a vorbit! – a spus pentru revista “Viața” obstetriciana şi psiholog la spitalul municipal maternitate din oraşul Norilsk, Marina Panova care a ajutat la naștere. – Eu lucrez în orașul Norisk de mai mulți ani (din 1986), însă aşa ceva nu a fost niciodată. Dar faptul este absolut real!

Acest caz extraordinar cu un copil care a vorbit imediat după naştere a adus pe medicii la un impas.

– Aceste silabe complexe copiii nou-născuţi nu pot rosti, copii la o vârstă până la o lună nici nu giugiulesc, – se miră Marina Panova. – Cu toate acestea, s-a întâmplat. Nu voi uita niciodată despre asta!

Peste câteva minute după primul cuvânt Stepa a spus un cuvânt nou: “Mama”, iar a doua zi, mama sa Lisa de 17 ani, când explica cu blândeţe fecioraşului că tata va veni în curând, a auzit deodată răspunsul: “Cine? Tata?”

Fenomen

Părinții lui Stepan au reacționat responsabil la sarcină: au citit literatură de specialitate, au ascultat muzica, au frecventat cursuri de practică spirituală pentru naştere.

– Tata lui Stepan este un om foarte dezvoltat spiritual, un sportiv, antrenor, – explică Marina Panova. – Cred că nu este întâmplător că la acest cuplu frumos, cu o iubire reciprocă, s-a născut un astfel de băiat.

Potrivit moașelor, acum copiii se nasc alţii, mai dezvoltaţi decât cu zece ani în urmă.

– Fetus este capabil să învețe fiind încă în pântecele mamei să perceapă lumea prin ea, prin simțurile sale, – spune Marina Panova. – Dacă ea se ocupă cu el, îl distrează parcă el s-a născut deja, copilul, de obicei, se naşte talentat. Oamenii de ştiinţă spun că acum pe Pământ se schimba toate organismele vii. Omul, ca o parte a naturii, de asemenea este obligat să se adapteze la noile condiții de viață. De aceea în lume tot mai des se nasc copiii neobișnuiți.

– Feciorul încă nu a împlinit nici o lună, dar face totul înainte de ceilalți, – relatează medicilor tata Rodion Bajeev de 25 de ani. – Recent, la noi a venit o asistentă medicală din clinică şi s-a mirat. Stepan se răstoarnă pe burtă, deși de obicei copiii la această vârstă încă nu fac acest lucru. Cel mai important lucru este să așteptaţi copilul şi să-l iubiţi din prima clipă. Când Lisa a fost însărcinată, noi am citit lui Stepan poveşti, poezii pentru copii. Eu am jucat la chitară și am cântat cântece. Și copilul în burta mamei parcă asculta şi se calma. Și acum fiul parcă recunoaşte aceste cântece și povești pe care noi am citit în timpul sarcinii. Le ascultă cu atenție!

Cea mai îngrijorătoare problemă , potrivit profesorul Lugovenco, este incapacitatea de a dezvolta capacităţile la copiii neobișnuiţi.

– Adulții nu înțeleg ce să fac cu acești copii, iar copiii nu găsesc la adulţi nici un fel de compasiune şi nici un fel de orientare, – se supără profesorul Lugovenco. – Avem nevoie de școli noi – astfel de copii nu pot învăţa în școlile obişnuite. Avem nevoie de noi cadre didactice și de noi metode de predare care ar dezvolta persoanele competente și armonioase.

