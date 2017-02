Moldova a sistat importul de carne din mai multe țări din cauza gripei aviare și pestei porcine

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a elaborat un plan de biosecuritate pentru fermele și gospodăriile individuale de păsări, în contextul extinderii gripei aviare în apropierea hotarelor Republicii Moldova, informează MOLDPRES.

Directorul adjunct al ANSA, Vsevolod Stamati, a declarat astăzi în cadrul unei conferințe de presă că autoritățile au întreprins un șir de măsuri în acest sens, pentru a preveni apariția și extinderea virusului pe teritoriul țării, însă cea mai mare problemă rămîne la frontiera regiunii separatiste transnistrene, care este foarte greu de controlat.

„R. Moldova se află în prezent în zona de risc a focarului de gripă aviară, de aceea am întreprins măsuri necesare de a nu admite răspîndirea virusului în fermele și gospodăriile individuale. În primul rînd am estimat numărul păsărilor de pe teritoriul țării, am organizat seminare de instruire în cele 37 de subdiviziuni ale ANSA, cu participarea inspectorilor veterinari și a producătorilor de păsări, precum și am informat populația de la sate despre această boală”, a spus Stamati.





Totodată, funcționarul a menționat că, actualmente, țara noastră a sistat importul de carne de orice fel din Ucraina din cauza confirmării celor peste 170 de focare de pestă porcină, iar din Germania, Polonia, România și Rusia importul a fost sistat doar din zonele unde au fost depistate cazuri de gripă aviară. „De asemenea, se întreprind măsuri de securitate și la frontiera de stat în colaborare cu Serviciul Vamal și Poliția de Frontieră și nu se permite persoanelor fizice să introducă carne pe teritoriul țării. Pînă în prezent au fost ridicate și nimicite circa 2400 kg de carne. Un alt risc de răspîndire a virusului aviar în Moldova vine de la păsările din fauna sălbatică, care încep să se întoarcă în țară la începutul primăverii”, a mai spus Stamati.

Potrivit autorităților, gripa aviară este un virus care afectează în principal păsările, dar poate infecta și specii de mamifere. Aceasta nu prezintă pericol pentru sănătatea omului, iar simptomele principale de îmbolnăvire a păsărilor este lipsa poftei de mîncare, învinețirea crestei și a bărbiei, iar peste trei zile aceasta moare. În R. Moldova sînt 45 milioane de păsări, dintre care 17 milioane se găsesc în sectorul corporativ.