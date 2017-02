Moldova second

Primii au fost olandezii care au făcut un videoclip, declarat oficial ca un mesaj către Donald Trump, pe care îl rugau frumos să declare „Olanda second” (Olanda a doua). Clipul conținea informații reale despre Olanda, însă spuse ca o glumă menită să ridiculizeze discursul președintelui Americii.

Au urmat apoi valuri de videoclipuri: Germania, Danemarca, Letonia, Portugalia, Belgia, Italia ș.a.m.d. Toate începeau cu anunțul „acesta este un mesaj oficial al guvernului x” și continuau cu o adresare „dragă domnule președinte”, imitând vocea lui Donald Trump, precum și anumite stereotipuri din discursul președintelui american. De departe cel mai reușit mi s-a părut al Germaniei care și-a permis să folosească tema războaielor mondiale ca să sublinieze (subtil totuși) discursul rasist de peste ocean. A fost făcut și unul pentru Moldova, însă nu foarte inspirat.

Și totuși, cu cât de multe lucruri am putea bate celelalte țări. Făcând haz de necaz: vesticii se laudă cu militarii? Dar astăzi pe teritoriul țării noastre avem cea mai mare înfricoșătoare armată din Europa. Armata Roșie e la noi în Transnistria.





Știu că mulți spun că Moldova e cea mai săracă țară din Europa, dar asta e fals. Oamenii care stăteau în corturi, în fața Parlamentului Republicii Moldova cu doar un an în urmă, cei care mâncau grătare de porc și urmăreau comedii cu Adam Sandler în toiul iernii, nu stăteau acolo de săraci. Ei protestau la dorința lui Dodon și Usatîi.

Câteva țări se laudă în videoclipuri cu limba lor unică în lume. Noi ce să mai spunem? Limba moldovenească e atât de uimitoare, încât nici măcar nu există decât pe site-ul Președinției.

Olanda se dă mare cu „cel mai bun sistem de evaziune fiscală creat de Dumnezeu”, dar în Moldova Parlamentul a furat un miliard de euro într-o singură vară. Ce să mai spunem despre evaziuni?

Germania își pune pe tapet festivalul berii din Munchen. Noi avem Cricova, un oraș al vinului. Un oraș întreg în fiecare minut din an. Și mai ceva: e subteran. 80 de metri sub pământ. Ascuns bine de ruși. Și de americani, dacă e să fim sinceri. Pe seama vinăriilor putem glumi cât vrem. Avem destule. Ba mai mult, fiecare gospodar serios are un beci pe măsură.

Ceilalți își exprimau la final teama că Trump s-ar putea lega de NATO, noi nici măcar aici nu suferim. „Mulțumită” clasei politice de aici nici măcar nu facem parte din NATO.

Şi peste toate, cireașa din vârful tortului: dacă pare incredibil că americanii l-au votat pe Donald Trump, noi, în Republica Moldova, suntem de departe cei mai incredibili, noi l-am ales pe Igor Dodon. La acest capitol nu ne întrec nici maghiarii, nici bulgarii, nici românii.