Moldoveni cu două Crăciunuri

În câteva zile creştinii ortodocşi de stil nou vor sărbători Nașterea Domnului. Însă, nu toți creștinii sunt de acord cu asta și spun că adevăratul Crăciun trebuie marcat pe 7 ianuarie. Pe de o parte, dacă unii preferă evenimentul pe stil nou, alții pe vechi, mulți aleg să serbeze de două ori Nașterea Domnului. Pe de altă parte, reprezentanții bisericilor sunt de părere că în așa mod se încalcă canoanele bisericești.

Părintele Octavian Moșin de la Biserica „Întâmpinarea Domnului” amintește că Nașterea Domnului este una dintre cele douăsprezece sărbători împărătești. „Ea aduce aminte despre nașterea lui Iisus Hristos. Astfel, Crăciunul este o sărbătoare a bucuriei pentru că este o împlinire a prorociilor Vechiului Testament”.



„Iisus Hristos numai o dată se poate naște”

Cum este la București, așa să fie și la Chișinău

Este un fenomen firesc

Pentru că biserica la care slujește este de stil vechi, Nașterea Domnului se sărbătorește pe 7 ianuarie, la fel cum o fac și majoritatea creștinilor din R. Moldova. Părintele Moșin motivează această dată prin tradiția locului. „La noi toate sărbătorile merg după calendarul iulian. Însă în ultima vreme trăim un fenomen bolnăvicios, oamenii confundă sărbătorile, ori le sărbătoresc dublu, ceea ce reprezintă o gravă încălcare a canoanelor bisericești. Se denaturează înțelesul evenimentelor religioase, cum ar fi Crăciunul – unul detașat de Iisus Hristos, care numai o dată se poate naște. Fiecare zi a postului ne introduce în tema sărbătorii. Dacă nu trăiești cu lucrul acesta timp de 40 de zile, dacă nu postești, nu participi la slujbe, nu te împărtășești, e clar că nu ai o legătură cu Biserica și cu toată încărcătura pe care o transmite”, a declarat parohul pentru ziarul TIMPUL.De ce majoritatea bisericilor din R. Moldova sărbătoresc Nașterea Domnului pe 7 ianuarie, părintele Octavian spune că Biserica din acest spaţiu geografic se conduce de calendarul cel vechi, deci iulian, după care urmează toate sărbătorile. „În anii 20 ai secolului trecut, Europa trece la uniformizarea calendarului și a fost acceptat calendarul gregorian, care vine din apus, fiind implementat de către Papa Grigore în secolul XVI. Prin această schimbare în viaţa civilă şi unele Biserici Ortodoxe locale au trecut treptat la calendarul gregorian, însă nu toate. Inclusiv Biserica Rusă, sub influența căreia suntem de atâta vreme, nu a acceptat noul calendar. Au mai refuzat noul calendar bisericile Serbiei, Georgiei, Ierusalimului şi Sf. Munte”, ne spune părintele Octavian, care este și conferenţiar universitar la Universitatea de Stat din Moldova.Părintele Nicolae Crețu, slujitor la Biserica „Sfântul Ierarh Grigore Palama” din Chișinău spune că subiectul este unul sensibil atât pentru biserică, cât și pentru societate. „Atunci când s-a îndreptat calendarul, în Basarabia care era în România Mare, a fost un val de rezistență până s-a ajuns la aceea că trebuie de sărbătorit pe stil nou. Astăzi, noi sărbătorim pe stil vechi, chiar dacă biserica aparține Patriarhiei Române. Dar noi înțelegem că sunt creștini care sunt pe stil nou și ținem cont de asta. Facem slujbă și pe 25 decembrie și pe 7 ianuarie. Nu e vorba de două sărbători, ci oameni cu gândire diferită. Oamenilor trebuie să li se explice noțiunea de Crăciun și acum trebuie să avem puțină răbdare, pentru că avem de schimbat niște mentalități, în special ale persoanelor în vârstă. Respectăm alegerea fiecăruia”, concluzionează parohul.Despre data cea mai potrivită pentru Crăciun, părintele Nicolae spune că ar trebui să fie 25 decembrie. „Să sperăm că vom ajunge cu toții să sărbătorim în aceeași zi, mai exact atunci când o face toată țara, România, adică Biserica Ortodoxă Română. Cum este la București, așa să fie și la Chișinău”, susține reprezentantul bisericii.În țările europene, Crăciunul este mai important decât Revelionul. Părintele Crețu îndeamnă credincioșii să ia exemplu. „La noi a rămas așa o nostalgie, iar sărbătoarea Anului Nou este mai frumoasă decât Nașterea Domnului. Și are un aspect gastronomic - să mâncăm, să ne veselim, încălcând postul în noaptea de Revelion. Într-un fel, Crăciunul este minimalizat ca importanță și oamenii ajung să nu înțeleagă sensul evenimentului”, a explicat parohul.De cealaltă parte, folcloristul Tudor Colac de la Institutul de Filologie al Academiei de Științe a Moldovei spune că cetățenii țării noastre au sărbătorit totdeauna pe stil nou. „Tradițional, cu excepția unor perioade scurte, s-a sărbătorit pe stil nou, dar odată cu venirea rușilor, s-a trecut la ritul vechi, cum este în Rusia, Belarus și tot așa. În același timp, în raioanele de sudul Moldovei și în câteva localități din nord, au ținut întotdeauna sărbătorile pe stil nou. Nu este nimic straniu în ceea ce se întâmplă la noi, este un moment natural. România când a trecut la ritul nou, tot a avut neînțelegeri cu populația din nordul Bucovinei. S-a răzvrătit lumea care era obișnuită cu calendarul vechi. Ei semănau, prelucrau pământul, în special agricultorii erau indignați, dar totul s-a așezat la locul lui”, a declarat folcloristul pentru ziarul TIMPUL.Despre sărbătorirea unui eveniment religios de două ori, folcloristul spune că nu este normal. „Acum e un dualism când lumea încearcă să fie în rând cu Europa. Dar populația mai în vârstă, sărbătorește pe vechi și sub presiunea generației mai tinere, încearcă să accepte că se poate celebra diferit, adică pe nou. La mijloc este același complex ceremonial de obiceiuri. Totuși, este o frământare, o mișcare dualistă în societate și ea cu timpul se va limpezi”, spune optimist Tudor Colac.Potrivit unui sondaj realizat de Institutul de Marketing şi Sondaje IMAS în 2013, 24 la sută din moldoveni sărbătoresc Crăciunul de două ori. Astfel, 28 la sută dintre cei chestionaţi spun că obişnuiesc să sărbătorească Naşterea Domnului pe stil nou, în timp ce alţi 72 la sută din respondenţi nu sărbătoresc Crăciunul pe 25 decembrie. Întrebaţi ce sărbătoresc pe 7 ianuarie, peste 90 la sută dintre respondenţi au spus că marchează Crăciunul pe stil vechi.Mai mult, în 2014, Guvernul a aprobat un proiect de lege potrivit căruia ziua de 25 decembrie este oficial zi de odihnă, la fel cum este și ziua de 7 ianuarie.

VOX:

Pentru a afla care este poziția societății față de sărbătorirea Crăciunului pe stil nou sau pe stil vechi, am întrebat internauții să ne spună când și de ce sărbătoresc Nașterea Domnului.





Doina Țăran, Căușeni

Întotdeauna am sărbătorit pe 25 decembrie. E logic că întâi s-a născut Iisus Hristos și se începe numărarea anilor. Nu știu din ce cauză moldovenii noștri sărbătoresc Anul Nou apoi și Nașterea Domnului.

Olga Calciu, Chișinău

Pe 7 ianuarie – așa am prins de la bunei, părinți. Atunci este Crăciunul adevărat!

Natalia Tanasiiciuc, Bălți

Toți cei care sărbătoresc doar Nașterea Domnului pe 25 decembrie al calendarului civil, ar trebui să țină cont că și celelalte sărbători, se anticipează cu 13 zile, adică Sf. Vasile ar pe 1, Sf. Ioan pe 7 și așa de-a lungul anului toate sărbătorile, în afară de Învierea Domnului care este într-o zi pentru toți ortodocșii.

Evident că și începutul Crăciunului e cu 13 zile mai înainte. Dar despre Anul Nou, este o sărbătoare civilă și marchează doar trecerea calendaristică dintre ani, deși în multe biserici au loc liturghii și rugăciuni de sănătate chiar la cumpăna dintre ani. Sărbători frumoase!

Alina Chirilescu

Pe 25 decembrie e Crăciunul că doar suntem basarabeni. Dar nu uităm și de data de 7 „din obicei”, la rude. Cel mai patriot basarabean – român nu va uita de Crăciunul adevărat „25 decembrie”. Pe stil vechi sărbătoresc rușii.

Marina Cociorva, Norvegia

De când mă știu, Crăciunul îl sărbătoream pe 7 ianuarie în familie, dar de când am plecat peste hotare, îl sărbătorim pe 25 decembrie când toți sunt în vacanță. Dar oricum îl facem și pe cel din 7 alături de cumetri. Cred eu că atunci e cel mai adevărat, deoarece în Norvegia pe 25 nu ninge așa frumos cum pe 7.

Cristina Ermac, Chișinău

Pe 25 decembrie acasă la noi îl facem. Părinții mereu sărbătoreau pe 7, ca la ruși, că mama e rusoaică, iar rudele din partea tatălui mereu erau spre români și era pe 25 decembrie.

Eugenia Capmari, Chișinău

Nu-i înțeleg pe oamenii care sărbătoresc pe 25 decembrie. Cum așa? Mereu au sărbătorit pe 7 ianuarie după calendarul creștin-ortodox și acum brusc au început cu 25. Eu am sărbătorit pe 7 și niciodată nu-l voi recunoaște pe acela de pe 25!



Anastasia Chirilenco, Chișinău

Mereu l-am sărbătorit pe 7 ianuarie, dar niciodată nu am înțeles de ce trebuie să mănânci de toate la Anul Nou, când de fapt este post și la Crăciun să nu mai ai chef de nimic. O dată chiar am făcut o masă de post la Anul Nou. A fost bine, dar soțul a zis să nu mai repetăm, așa că am decis să serbăm pe 25 decembrie.

Teaca Snejana, Cimișlia

Sărbătorim toată familia, părinții, frații, pe 7 ianuarie Nașterea Domnului ca toată ortodoxia creștină. E o sminteală mare pentru toată lumea cu stilul acesta nou. Nu e corect să se sărbătorească pe 25 decembrie. Totuși, important e să avem Domnul Dumnezeul nostru și Sfânta Treime în inimile noastre și în mintea noastră. Sărbători fericite la toți.