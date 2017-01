Monica Macovei: E o dramă ceea ce se întâmplă în presa din Moldova - un început de dictatură

Tentativa camuflată de a sugruma „Jurnal TV” și presiunile din ultima vreme asupra jurnaliștilor liberi este un semnal care deconspiră tentațiile dictatoriale ale celui care controlează momentan puterea în Republica Moldova.

„Legea amnistiei fiscale”, care va interzice confiscarea averilor agonisite ilegal, este inacceptabilă, iar UE va trimite bani în Moldova doar ca să contribuie la bunăstarea oamenilor simpli. Sunt principalele declarații făcute de europarlamentarul român, Monica Macovei, într-un interviu pentru Report.md.

„În acest moment în Republica Moldova nu mai putem vorbi de democrație, ci de începutul unei dictaturi. Întotdeauna primul semn și primul gest al dictaturii este reducerea la tăcere a presei libere - închiderea gurii cu orice preț. Asta se întâmplă acum cu „Jurnal TV”. Acest post de televiziune este foarte critic la adresa lui Plahotniuc. Și vedem consecințele. Este o dramă ce se întâmplă în presa din Moldova! Se pare că sunt și alții pe listă…





Presa liberă din Chișinău este sub asaltul lui Plahotniuc și a oamenilor lui. Partidul Democrat din Republica Moldova nu mai poate fi un partener pentru Uniunea Europeană. S-a ajuns la sugrumarea presei critice și a jurnaliștilor liberi prin trucuri și șmecherii de genul determinării proprietarilor care închiriază spații instituțiilor de presă să rezilieze contractele de închiriere. Asta ca să spună, probabil, că nu au nimic cu Plahotniuc și Partidul Democrat. Dar noi știm adevărul și el e la suprafață: se vrea înăbușirea presei care critică și monitorizează puterea”, a declarat Macovei.

„Relațiile cu partenerii de dezvoltare ai Moldovei sunt puse sub semnul întrebării pentru că nu există încredere în acest moment în Guvernul de la Chișinău și, evident, nici în Partidul Democrat, nici în oligarhul Plahotniuc, care conduce de fapt Guvernul. Vorbim de foarte multe riscuri, inclusiv de imagine pentru țară. Ori aceasta contează foarte mult în planul politicii externe. Dacă eu negociez cu o persoană care, să zicem, este Plahotniuc, în care eu nu am încredere, atunci nu îi voi da nimic, nici bani, nici alte avantaje economice pentru Moldova… Și pierd cetățenii Moldovei indiferent că sunt ruși, români, moldoveni, găgăuzi, etc.

În plus, vă mai spun o informație: există 6 organizații neguvernamentale din România care au cerut deja președintelui Iohannis, Parlamentului și Guvernului României să oprească finanțarea pentru Republica Moldova dacă trece această lege a amnistiei fiscale”. a declarat Monica Macovei.

