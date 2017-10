Moscova: „Prezența forței rusești de menținere a păcii – singura modalitate de a rezolva situația din Donbas”

Consiliul Federației din Rusia l-a acuzat pe Kurt Volker, trimisul special al SUA în Ucraina, de încercarea de a „perturba acordul de la Minsk“.





Președintele Comisiei pentru afaceri internaționale al Consiliului Federației (senatul Parlamentului Rusiei), Konstantin Kosacev, a declarat că „absența pacificatorilor din Federația Rusă nu reflecta, ci din contra, contrazice Acordurile de la Minsk” și ca pacificatorii ruși sunt ”singura modalitate de a rezolva situația din estul Ucrainei“, potrivit „RIA Novosti.”

Anterior, reprezentantul special al Departamentului de Stat al SUA în Ucraina, Kurt Volker, a declarat că fortele armate ruse nu pot participa la misiunea de menținere a păcii din Donbas, motivul fiind mult prea evident: o armata invadatoare nu poate pretinde statutul de forta de mentinere a pacii.





Totodata, Volker consideră că rezoluția ONU privind desfasurarea unei misiuni de mentinere a pacii sub mandat ONU in Donbas poate fi adoptată înainte de sfârșitul acestui an.

Sursa: Paginaderusia.ro