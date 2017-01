Naționala Republicii Moldova Under 18 are un nou antrenor

Selecţionata de juniori Under 18 a Moldovei va participa la tradiționalul turneu internaţional „Cupa Dezvoltării”, care se va desfăşura în Belarus în perioada 15-22 ianuarie. Tricolorii vor fi conduși de pe banca de noul selecționer, Serghei Chirilov, ultima data antrenor la Real-Succes, transmite IPN.

În trecut Chirilov a mai pregătit naționalele Under 16 și Under 21. La echipa de tineret, el a stat patru ani în perioada 2008-2011. În calitate de jucător, Chirilov a evoluat în cinci țări: Moldova, România, Belgia, Rusia și Iran, la cluburi ca Zimbru, Cherleroi sau Rapid București.

La turneul „Cupa Dezvoltării”, naționala Under 18 a fost repartizată în grupa B alături de Rusia, Belgia și Armenia. La competiție vor participa 12 selecționate.