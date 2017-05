Nancy Pelosi se întreabă dacă Donald Trump este calificat să fie preşedinte al Statelor Unite

Nancy Pelosi, liderul minorităţii democrate din Camera Reprezentanţilor, a exprimat scepticism că Donald Trump are competenţele necesare pentru a fi preşedinte al Statelor Unite, pe fondul acuzaţiilor că liderul de la Casa Albă ar fi dezvăluit date clasificate Rusiei.

"Oare este pregătit acest om să fie preşedinte al Statelor Unite când face astfel de lucruri?", a declarat Nancy Pelosi în cadrul unui seminar organizat la Washington de Centrul de Idei pentru Progresul American.



"Ceea ce a făcut preşedintele este absolut revoltător. Dacă a făcut-o involuntar, ar fi penibil şi periculos. Dar dacă a fost intenţionat, nici măcar nu ştiu ce este mai rău", a afirmat Nancy Pelosi, citată de site-ul publicaţiei The Hill.



Donald Trump, preşedintele Statelor Unite, a dezvăluit informaţii clasificate în cursul întrevederii pe care a avut-o săptămâna trecută cu Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, şi cu ambasadorul rus Serghei Kislyak, afirmă foşti şi actuali oficiali americani citaţi de cotidianul Washington Post. Donald Trump i-a primit pe 10 mai la Casa Albă pe Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, şi pe ambasadorul Rusiei în Statele Unite, Serghei Kislyak.



Potrivit unor foşti şi actuali oficiali americani, Donald Trump a început să discute detalii despre o ameninţare de tip terorist reprezentată de reţeaua Stat Islamic (IS) asociată transportării laptop-urilor la bordul avioanelor de pasageri. În acest mod, Donald Trump ar fi dezvăluit informaţii clasificate şi ar fi periclitat o sursă esenţială de informaţii despre organizaţia fundamentalistă sunnită Stat Islamic, activă în principal în Siria şi Irak.



Informaţiile dezvăluite de Donald Trump oficialilor ruşi fuseseră oferite serviciilor de spionaj americane de o naţiune aliată a Statelor Unite prin intermediul unui acord de schimb de date clasificate considerate atât de sensibile încât detaliile nu le sunt transmise altor aliaţi occidentali şi sunt restricţionate chiar şi în cadrul Administraţiei de la Washington, au explicat pentru cotidianul The Washington Post, sub protecţia anonimatului, foşti şi actuali oficiali americani.



Donald Trump susţine că are "dreptul absolut" de a desecretiza informaţii, pe fondul acuzaţiilor conform cărora ar fi dezvăluit Rusiei date secrete despre ameninţări reprezentate de reţeaua fundamentalistă Stat Islamic. "În calitatea de preşedinte, am vrut să împărtăşesc cu Rusia (în cursul unei întrevederi publice la Casa Albă), având dreptul absolut, lucruri referitoare la terorism şi la siguranţa aeronautică. Sunt raţiuni umanitare, plus că vreau ca Rusia să intensifice semnificativ operaţiunile împotriva reţelei Stat Islamic şi terorismului", a transmis Donald Trump marţi prin Twitter.



