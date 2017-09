NASA avertizeaza: E mai periculos decat orice ASTEROID!

Specialistii NASA sunt de parere ca, prin consecintele ei dramatice, eruptia unui supervulcan reprezinta un pericol considerabil mai mare decat caderea unui asteroid, relateaza publicatia britanica The Independent.

Potrivit estimarilor expertilor, Terra numara in prezent in jur de 20 de supervulcani, care se pot trezi in orice clipa. In opinia oamenilor de stiinta, eruptia unui astfel de munte de foc va arunca Pamantul "intr-o iarna vulcanica". Vor muri milioane de oameni.

Cel mai periculos dintre supervulcani este considerat Yellowstone, situat in partea de nord-vest a statului american Wyoming. Caldera Yellowstone se întinde pe o suprafaţă de 55 pe 72 km si s-a format pe durata ultimei din cele trei super-erupţii ce au avut loc în ultimele 2,1 milioane de ani.





Specialistii Agentiei spatiale amaricane lucreaza acum la un plan capabil sa previna eruptia acestui vulcan. Printre scenariile avute in vedere se are in vedere inclusiv posibilitatea cresterii volumului de apa pentru "racirea" muntelui.