NATO și SUA analizează gradul de pregătire de luptă cu Rusia

Pe fondul lansării, joi, de către Rusia a unuia dintre cele mai ample exerciții militare cu numele de cod Zapad-2017 („Vest-2017”), de-a lungul graniței cu Lituania și Polonia, și în cadrul cărora circa 100.000 de militari se antrenează timp de o săptămână pentru un potențial conflict cu Vestul, publicația americană The Cipher Brief se întreabă dacă este Europa pregătită pentru un astfel de scenariu, scrie agerpres.ro.

De la incursiunile Rusiei în Crimeea în 2014 și Georgia în 2008, Europa și SUA au fost extrem de conștiente de necesitatea de a fi pregătite pentru un război convențional. Problema este că, de mai bine de două decenii, SUA și NATO au plasat cea mai mare parte a resurselor lor pentru combaterea terorismului și pregătire împotriva insurgenței.

Jim Townsend, adjunct al asistentului secretarului apărării pentru NATO și Europa în timpul administrației președintelui democrat Barack Obama, a explicat că, odată cu căderea zidului Berlinului și prăbușirea Uniunii Sovietice la începutul anilor ’90, Războiul Rece părea să se fi încheiat și SUA și aliații lor s-au văzut nevoie să identifice noile amenințări cu care se confruntau. După un deceniu de conflicte mai mici ca războiul din Golful Persic în 1991 și războiul din Kosovo din 1998-1999, răspunsul a venit pe 11 septembrie 2001 când teroriști Al Qaida au intrat cu avioane în turnurile gemene de la World Trade Center și Pentagon, omorând mii de oameni, notează sursa citată.





Potrivit SUA, după 11 septembrie s-a produs o ‘dezmembrare a structurii Războiului Rece’, a afirmat Townsend. ‘Și același lucru este valabil pentru NATO. Alianța Nord-Atlantică a început să alcătuiască structura forțelor tuturor aliaților pentru a fi ușoară, strategică și capabilă să fie mutată din Europa în alte locuri pentru a lupta împotriva terorismului’, a afirmat oficialul american.

Dar apoi, a venit anul 2008. Rusia — un adversar aproape uitat în perioada războiului împotriva terorismului — a invadat Georgia, o țară europeană care și-a declarat independența de Uniunea Sovietică în 1991. Rusia controlează acum regiunile georgiene Abhazia și Osetia de Sud.

Georgia a fost ‘declanșatorul’, a afirmat atașatul pentru apărare al Letoniei în SUA, colonelul Dzintars Roga. Atunci a fost când am văzut că Rusia ‘nu face ceea ce spune’, a declarat Dzintars Roga pentru The Cipher Brief. Astfel, Letonia a decis să acorde mai multă atenție instruirii unităților din Garda Națională pentru un război convențional, a afirmat el. Dar forțele armate profesioniste letone nu au putut să urmeze exemplul deoarece erau angajate puternic în misiuni NATO pentru combaterea insurgenței, a afirmat Roga. Un alt punct de cotitură a fost anul 2014, când Rusia a invadat și anexat teritoriul ucrainean Crimeea, provocând o criză internațională și forțând Letonia să acorde mai multă atenție antrenamentului pentru război convențional, a explicat el.

‘Când a avut loc criza din Crimeea, eram absolut nepregătiți’, a afirmat Townsend, care făcea parte din administrația Obama în acea perioadă de timp. Summitul NATO din Țara Galilor din septembrie 2014 urma să dezbată modul în care NATO trebuia să se adapteze post-Afganistan. În schimb, summitul a fost despre ‘Dumnezeule, trebuie să ne reinventăm pentru a face față unei lupte în Europa’, a spus Townsend.

Șeful Statului Major al armatei SUA, generalul Mark Milley, a făcut din pregătirea armatei prioritatea sa numărul unu. La o conferință a comandanților militari în rezervă ai armatei SUA, în aprilie 2016, Milley a afirmat că, din 2005, comportamentul și politica externă a Rusiei arată că aceasta devine o putere agresivă. De aceea, SUA investesc în centre de formare — Fort Irwin în California, Fort Polk în Louisiana și Hohenfels în Germania. Și țările europene transferă mai multe resurse spre acest tip de formare convențională.

NATO se reorientează și pe capacitatea de reacție, inițiative majore în acest sens înregistrându-se la summiturile alianței din Țara Galilor și de la Varșovia. În plus, NATO își ‘întărește’ capacitățile în domeniul intelligence și analizează modul în care poate reloca rapid militari aliați în Europa, în cazul unui atac, a spus Townsend.

În acest an, patru state membre NATO au desfășurat trupe în țări baltice și în Polonia prin rotație. Și mai la sud, NATO își intensifică ‘activitățile de apărare aeriană și maritimă în regiunea Mării Negre’, a declarat ambasadorul României în SUA, George Cristian Maior, pentru The Cipher Brief. ‘De exemplu, recentul exercițiu Saber Guardian a reunit în România peste 25.000 de militari din peste 20 de state aliate și partenere care s-au antrenat pentru o gamă largă de acțiuni defensive’, a afirmat el.

‘NATO este foarte, foarte ocupată acum încercând foarte rapid să devină mai puternică și mai pregătită în ceea ce privește abilitatea sa de a lupta în Europa’, a spus Townsend. Dar aceasta nu înseamnă că NATO revine la mentalitatea din perioada Războiului Rece. SUA și Europa nu trebuie să-și antreneze din nou armatele pentru a se confrunta cu o amenințare rusească de tipul celei din perioada Războiului Rece. Dar chiar și așa, americanii și europenii nu sunt pe deplin pregătiți să aibă de-a face o Rusie revigorată sau cu amenințarea războiului convențional din cauza mutării atenției de la Rusia la războiul împotriva terorismului după Războiul Rece și după 11 septembrie 2001.

Paginaderusia.ro