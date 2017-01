Navă românească în misiune pe Marea Egee

“Obiectivul principal al Operaţiunii Comune "EPN POSEIDON SEA” este de a oferi suportul autorităţilor elene în supravegherea şi controlul frontierelor maritime ale Uniunii Europene, precum şi de căutare şi salvare a persoanelor aflate în dificultate pe mare la frontiera externă a Uniunii Europene. Se va avea în vedere derularea de măsuri comune pe linia gestionării fluxului migraţionist la frontierele maritime ale spaţiului comunitar, interventia în cazurile de salvare a persoanelor aflate în dificultate pe mare (Search and Rescue), creşterea operativităţii schimbului de date şi informaţii între autorităţile implicate în operatiune, precum şi un schimb eficient de experienţă şi de bune practice între poliţiştii de frontieră europeni”, se arată în comunicatul Gărzii de Coastă.

Potrivit unui comunicat al Gărzii de Coastă, în perioada ianuarie - aprilie 2017, la frontierele maritime ale Greciei se va desfăşura misiunea "EPN POSEIDON SEA", organizată sub egida Frontex, în cadrul proiectului Reţeaua Europeană de Patrulare (EPN), acţiune la care va participa şi Poliţia de Frontieră Română, conform angajamentelor asumate de România ca stat membru, prin detaşarea navei maritime de patrulare şi intervenţie MAI 1102 din cadrul Gărzii de Coastă.

Direcția generală educație, tineret și sport a capitalei are un nou șef interimar. Este vorba despre vicedirectorul Alexandru Fleaș. O dispoziție în acest sens a fost semnată de către primarul Dorin Chirtoacă.

„După mai mult de 15 ani de la începutul războiului SUA în Afganistan, guvernul rus ia în mod deschis partea talibanilor, – scrie Thomas Jocelyn, cercetător principal al Foundation for Defense of Democracies (Washington), într-un articol pentru The Daily Beast.