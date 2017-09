Ne asteapta o IARNA EXTREMA! Ce spun meteorologii despre perioada care urmeaza

Specialistii in meteorologie avertizeaza asupra unei ierni extrem de grele care urmeaza sa se abata peste Romania.



Ion Sandu, presedintele Societatii Meteorologice din Romania, a declarat ca ne putem astepta oa un sezon rece in care viscolele vor fi extrem de puternice.

In plus, pentru anul viitor, oficialul preconizeaza aparitia unor uragane cu o forta crescuta in Romania, datorita schimbarii climatice.





"Anul acesta va fi o temperatura mai mare decat anul trecut. La anul, inevitabil, dacă va creste temperatura, forta uraganelor va creste, cantitatea de vapori de apa din atmosfera se va accentua.

"Vor fi furtuni cu 150 de km/ora. Iarna asta vor fi viscole foarte puternice, trebuie luate masuri. Facem deductie logica: daca si octombrie va fi mai cald, iarna aceasta va fi asemanatoare cu cea din 2012”, a declarat Ion Sandu.