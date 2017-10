Neastâmpăratul

„Umbrele ambulante ale fostului (actual) sistem sovietic nu-și pot depăși condiția de sclavie, nu vor să-și recunoască adevărata identitate națională (români) și cea lingvistică (Limba Română).”

(Constantin Tănase)

O idee năstrușnică a cuprins Partidul Socialiștilor din Moldova. Vor să ne transforme ţara din republică parlamentară în una prezidențială. După modelul belarus, care e acceptabil (probabil) pentru belaruși. Noi, basarabenii, care avem o Europă peste Prut (România), care ne ajută mereu, nu vom putea să ne supunem unui dictator.

Dar Dodon și susținătorii săi, de tipul lui Stepaniuc sau Bolea, au început o campanie pe la posturile TV, pe care le controlează, precum că am putea deveni şi noi republică prezidențială. Aceasta ar însemna ca tătuca să ne conducă de dimineața până seara: el să fie guvern, el să fie parlament, el să fie președinte. Un fel de domnitor feudal al sec. al XXI-lea. Vă imaginați, oameni buni?





Un fost politician, filozof și istoric, pe nume Stepaniuc, a debitat cu idei delirante, puțin spus antidemocratice, că prezidentul Dodon (feudalul) ar putea să ne conducă pe drumul fericirii absolute. Nu singur, ci cu echipa sa de cebani, bătrânci, stepaniuci, novaci etc. La urma urmei, ce e Constituția? În viziunea socialiștilor, Constituția este o carte de citit atunci când plouă afară. În rest: Dodon – în stânga, Dodon – în dreapta, Dodon – înainte, dar cel mai mult - Dodon înapoi!

Un alt socialist, Bolea, a exclamat mirat: „Tragedia parlamentului este că-i făcut din oligarhi, dar ar trebui să fie profesioniști”. Adică Bolea, Bătrâncea, Novac etc., care sunt deputați, nu sunt profesioniști, dar niște diletanți, pur și simplu, oligarhi autohtoni. Se rotesc în jurul cozii și mint, se pregătesc de alegerile din 2018, tatonează terenul, dar și mintea alegătorului simplu, care crede în orișicine, doar ca să se schimbe ceva. Așa am crezut și în 2001 în Voronin, Stepaniuc, Tkaciuk, Reidman etc. și a fost din rău în mai rău. Anii au trecut repede și, din păcate, memoria colectivă este selectivă. Unii moldoveni nu uită de jandarmul român de prin anii 1918-1940, dar dau uitării umilințele pe care le-au suferit în timpul comuniştilor lui Voronin. Acum aceștia, tot de culoare roșie, dar mai sângerie, adică socialiștii, vor să ne tortureze cu ideile lor aberante. Același Stepaniuc, la un post TV, a spus că prezidentul autoritar va face ordine, căci acum în parlament e dezordine și: „Deputații sunt cumpărați ca murele vara!” Bine, dar de-am avea un președinte autoritar, deputații nici nu se vor vinde, nici nu se vor cumpăra, vor fi invizibili, vor tăcea și vor asculta de el.

Noi, ca cetățeni normali, ar trebui să-i spunem acestui președinte: Astâmpără-te!

Promiți pensii, știind că în buget nu-s bani și nici n-au de unde să apară. Economia e la pământ, iar Europa s-a cam dezamăgit de noi...

Promiți salarii din ce în ce mai mari, adică aproape prezidenţiale, dar banii se duc tot la cei bogați. Vorba înțeleptului: „Banul la ban trage...”

În ciuda minciunilor, pe care le toarnă, neastâmpăratul ne privește cu ochi de sticlă de pe ecranele TV și promite verzi şi uscate. Dar minciuna e un mare păcat, neastâmpăratule! Nu te temi de Dumnezeu?

Neastâmpăratul președinte nu poate dormi nici noaptea, când de asemenea se gândește cum ar putea să ne facă bogați și fericiți. Uneori, el face conserve pentru iarnă, dar tot noaptea fiind extenuat, căci permanent se zbuciumă pentru viitorul nostru prosper.

În afară de aceasta, neastâmpăratul e preocupat de probleme majore, cum ar fi, de exemplu: acapararea Primăriei Chişinău, lichidarea unioniștilor, întărirea statalității socialiste, apropierea de Rusia-mamă (pentru Dodon şi ai săi), vânzarea cetățenilor în robia rusească, interzicerea tinerilor de a-și face studiile în România (adică în UE), promovarea în funcții a oamenilor de paie. Toate, luate împreună, ne vor duce spre „fericirea absolută”. Iată așa!



Alexandra Tănase