NEWS ALERT /// 50 morți și peste 200 de răniți în urma împușcăturilor din Las Vegas - cel mai sângeros atac armat din SUA / VIDEO

Poliția din Las Vegas a intervenit în forță luni dimineață (ora locală 22:30, duminică seară), în cazul unor împușcături ce au avut loc în zona cazinoului Mandalay, la un festival de muzică country. Peste 50 de oameni uciși și 200 de răniți este cel mai recent bilanț oferit de autorități.



Actualizare 13:40. Un nou bilanț sumbru în urma împușcăturilor din orașul american. Poliția a anunțat că cel puțin 50 de oameni au fost uciși. De asemenea, numărul răniților a depășit 200. Asta îl face cel mai sângeros atac armat din istoria Statelor Unite.

Polițiștii au dat publicității și numele atacatorului. Este vorba despre Stephen Paddock, un bărbat american în vârstă de 64 de ani, din orașul Mesquite, statul Nevada.

Anchetatorii au mai spus că au localizat cele două mașini date în căutare și au încredere că au localizat-o și pe femeia care era cu atacatorul în timp ce acesta a deschis focul de la etajul 32.





Sheriff Lombardo: "We're looking at an excess of 50 individuals dead and over 200 individuals injured." https://t.co/oSjaEv6V92 pic.twitter.com/G8Vw2zpiM6