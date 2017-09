NEWS ALERT /// Cutremur cu magnitudinea 8 în largul coastelor Mexicului. ALERTĂ de tsunami pentru mai multe țări (FOTO,VIDEO)

Un cutremur cu magnitudinea 8 a avut loc în largul coastelor Mexicului, potrivit institului american de geofizică USGS. O alertă de tsunami pentru mai multe țări a fost declanșată în urma seismului. Aproximativ 90 de milioane de oameni locuiesc în zona în care a fost resimțită cutremurul.

UPDATE 9.00: Aeroportul din Ciudad de Mexico a fost avariat în urma seismului, însă structura de rezistență a clădirii nu a fost avariată, au anunțat autoritățile.

Seismul s-a produs în largul statului mexican Chiapas, unde mai multe clădiri au fost avariate. Un centru comercial din această regiune a fost distrus de mișcarea telurică, după cum arată imaginile publicate pe rețelele de socializare.





UPDATE 8.39: Centrul american de Avertizare pentru Tsunami în Pacific a revizuit magnitudinea cutremurului la 8,2.

Totodată, seismul a fost urmat de mai multe replici cu magnitudinea de peste 5, cea mai puternică având magnitudinea de 5,7. Sunt așteptate mai multe replici, potrivit seismologilor.

Aeropuerto de la CDMX presenta cristales estrellados, sin daños en la estructura. #Sismo #CDMX #Chiapas pic.twitter.com/Ibn7JKsrAo — El Heraldo de México (@elheraldo_mx) 8 septembrie 2017

Locuitorii din Ciudad de Mexico au ieșit pe străzi în pijamale, iar alarmele au început să sune imediat după seism a precizat un martor, citat de Reuters. Alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă în mai multe cartiere.

„Nu am fost niciodată într-o zonă în care pământul să se miște atât de mult. Prima dată am râs, dar apoi luminile s-au stins și nu știam ce să fac. Aproape că am căzut peste balustradă”, a spus un bărbat care vizita orașul Ciudad de Mexico.

Imágenes de Chiapas, centro comercial destrozado por temblor de 8.1 grados. #Sismo #Chiapas pic.twitter.com/iFKC0g59Fa — El Heraldo de México (@elheraldo_mx) 8 septembrie 2017

Autoritățile din Mexic au afirmat că acesta este cel mai puternic seism din ultimele trei decenii. Mai precis, în 1985, țara a fost zguduită de un cutremur cu magnitudinea de 8, care a avut loc în apropiere de capitala țării, provocând decesul a mii de oameni.

Seismul s-a produs la o adâncime de 35 de kilometri, la o distanță de 120 de kilometri de coastele Mexicului, respectiv de orașul Pijijiapan.

Autoritățile au avertizat că sunt așteptate valuri tsunami în mai multe țări. Mai precis, Mexic, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panama, Honduras și Ecuador ar putea să fie lovite de aceste valuri tsunami provocate de seism.

<