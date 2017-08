NEWS ALERT /// Explozie puternică în Turcia. O bombă plasată într-un container de gunoi a rănit mai multe persoane (FOTO/VIDEO)

O bombă plasată într-un container de gunoi a explodat joi în provincia Izmir, pe coasta Mării Egee în vestul Turciei, rănind mai multe persoane într-un autobuz pe o linie expres, a anunţat agenţia de presă privată Dogan, informează Reuters.

Potrivit canalului de stat de ştiri TRT Haber, explozia a avut loc în jurul orei locale 8:00 (5:00 GMT). Postul a adăugat că şase persoane din autobuz au fost rănite.

Imaginile televiziunilor arătau ferestrele sparte ale autobuzului şi alte maşini avariate aproape de locul exploziei.

CNN Turk scrie că autobuzul aparţinea unei închisori. Poliţia a început o investigaţie.

Militanţii kurzi şi jihadiştii din Statul Islamic au comis mai multe atentate sinucigaşe şi atacuri cu bombă în marile oraşe ale Turciei în ultimii ani.

Video reportedly showing the scene of the IED attack in #Izmir pic.twitter.com/I4a40iuQTJ