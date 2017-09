Preotul Valeriu Pistrui din satul Iargara a fost victima a unui atac, în acesta seară, în jurul ore 21:00.

Soția acestuia a declarat la poliție că preotul a fost lovit în cap cu un obiect dur, chiar lângă mașina sa.

Poliția caută făptașii. Valeriu Pistrui a fost anterior amenințat de oameni de-ai lui Usatîi din sat pentru ca a dat în vileag o falsă binefacere a primarului fugar de Bălți.



TIMPUL a mai scris despre primarul de la Bălți care s-a lăudat că ar fi donat Bisericii din Iargara materiale de construcție în valoare de 100 de mii de lei. În realitatea, donația a fost un simplu „show mediatic”. Deși a fost efectuat un transfer la un agent economic, iar banii au fost retrași din conturile fundației lui Usatîi, de facto biserica nu a primit absolut nimic.





Am început lucrările, am strâns bani de la lume, iar în iunie mi-a zis că trebuie să semnez niște acte prin care eu aș primit din ianuarie materiale de o sută de mii, cum puteam să semnez dacă nu am primit? Primarul și membrii Partidului m-au amenințat pe mine și familia mea reproșându-mi că nu semnez acele acte. Dacă vreți - semnați voi că ați primit, eu nu semnez”, ne-a relatat atunci preotul.

