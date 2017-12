NI: Atuurile infanteriei SUA în eventualitatea unui război cu Rusia

The National Interest a decis să reflecteze despre confruntarea potențială dintre infanteria americană și cea rusă. În opinia publicației, în această ciocnire armata va învinge armata care se poate lăuda nu numai cu flexibilitatea organizațională, ci și cu „un avantaj semnificativ al puterii de foc”, transmite paginaderusia.ro

Statele Unite și Rusia au două cele mai puternice armate din lume. Pe fondul tensiunilor între NATO și Moscova, când infanteriștii americani și ruși sau se aflau în aceeași țară (Siria), sau sunt separati de o frontieră (țarile baltice), se pune întrebarea: care parte va îmvinge într-o confruntare directă?

Infanteriștii ruși au anumite avantaje față de infanteria americană. Trei plutoane ale forțelor terestre ale Rusiei depășesc trei unitati similare ale Armatei SUA cu 25% in ceea ce priveste numarul de personal si tehnica militara. În teorie, acest lucru ofera rușilor mai multe posibilități tactice.





În plus, trupele aeropurtate ruse datorita prezenței vehiculelor terestre au o mobilitate mai mare decât puscasi marini americani care se deplasează pe jos. Ca urmare, „parașutiștii rusi“ pot fi desantati departe de țintă, ceea ce permită aeronavelor de transport, vulnerabile la sistemul de apărare aeriană sa evite sa fie lovite de inamic.

Totuși, infanteria americană are un „avantaj decisiv” față de ruși. Unul dintre motive este flexibilitatea organizațională. În cazul în care un pluton rusesc pierde un vehicul de luptă, pierde o treime din puterea de foc. Un pluton american daca inregistreaza o pierdere similară, pierde un sfert din puterea sa de foc.

În plus, vehiculele blindate americane sunt superioare celor ruse. Și „Bradley“ și masina de lupta a infanteriei (MLI) pot transporta șapte persoane și sa fie înarmate cu un tun automat. În plus, masina americana are o mai bună protecție, sistem digital de conducere a luptei și este capabila să lanseze de două ori mai multe rachete anti-tanc. Cu alte cuvinte, MLI ruseasca este inferioara în toate privințele.

Dar infanteria SUA impresioneaza cu adevarat la capitolul putere de foc. Împotriva amenințărilor blindate un pluton amerian poate folosi trei lansatoare anti-tanc „Javelin“, lansatorul de grenade „Carl Gustav“ M3 și un număr mare de rachete anti-tanc, capabile sa loveasca inamicul la o distanță de până la 1.800 metri și sa faca fata celui mai greu echipament rusesc de razboi. Soldatii ruși pot opune doar proiectile reactive neghidate tip RPG-16 și RPG-18, eficiente doar pana la o distanta de 250 de metri.

In lupta, un pluton al infanteriei SUA este capabil să utilizeze șase mitraliere usoare doua medii și un lansator de grenade M3. In timp ce unitatea rusă este în măsură să răspundă doar cu trei mitraliere medii și cu o pusca cu luneta.

Infanteria americană și rusă nu vor lupta niciodată singure. Ambele fac parte dintr-o grupare integrată cu vehicule blindate, mortiere, artilerie grea, sprijin aerian și de război electronic. Toți acești factori vor contribui la victorie.

„Cu toate acestea, în confruntarea infanteriei americane și celei ruse, americanii vor avea un avantaj semnificativ în ceea ce priveste puterea de foc. Să sperăm că cele două părți sa nu fie niciodata nevoite sa lupte”- conchide publicatia.