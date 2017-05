Interviu cu Nicolae Andronic, viceprim-ministru în guvernele Ciubuc-2 și Sturza și ex-președinte al Parlamentului.





- Dle Andronic, astăzi e 9 mai și lumea sărbătorește. Chiar e sărbătoare?

- Sărbătoare, zici? Noi suntem la răspântia unor interese geostrategice și de aceea soarta ne-a fost tragică. La război, un frate a fost luat în armata română și altul în armata rusă, și au luptat unul cu altul. Pentru că și bunelul meu a luptat, eu mă duc liniștit și pun o floare la monument, dar merg singur, nu cu turma. Când mă uit la președintele nostru și-l văd cu Putin, îmi aduc aminte de Lukașenko, care venea toată vremea pe aici cu feciorul său Kolea. Fix așa Dodon umblă pe lângă Putin, parcă i-ar fi fecior.

„Nu m-aș mira dacă Dodon ar deveni unionist”





- Ceea ce face Dodon nu se leagă deloc cu declarațiile președinților Belarusului și al Kazahstanului, care sunt nemulțumiți total de Uniunea Euro-Asiatică (UEA), căci rușii nu-și respectă obligațiunile privind trecerea liberă a mărfurilor prin vamă. Însă el este foarte util pentru Putin, pentru că el revitalizează o construcție moartă. În același timp, Dodon este destul de perfid și vrea să obțină ceva, dar tot ce face e numai pentru moldovenii care lucrează în Rusia... Ca să-i înțelegem, noi ar trebui să privim mai sus de Dodon. Așa cum prima barieră în calea UEA este Ucraina, rezultă că Dodon s-a înscris într-un joc mare, unul geopolitic. Cred că Putin îi spune că el va pune Ucraina în genunchi și-i dă de înțeles că RM ar trebui să fie orientată către Rusia, pentru ca rușii să aibă în spatele Ucrainei un punct de stabilizare. Cândva, m-am întâlnit la Washington cu Zbigniew Brzezinski, care mi-a spus: „Dacă Ucraina va fi independentă, veți fi și voi independenți”. De aceea, noi trebuie să fim mulțumiți că Ucraina se menține. În rest, Dodon nu se gândește atât la consecințele acțiunilor lui, cât la următoarele alegeri parlamentare. Din păcate, la noi populația nu se mai revoltă după ce s-a divizat în grupuri care fac politică prin baruri, și Dodon se folosește de aceasta. Mai ales că opoziția noastră luptă cu o țintă falsă, care se cheamă Plahotniuc.

- Dar cu cine ar trebui să lupte?

- Sunt convins că, dacă Maia Sandu și Andrei Năstase ar ajunge în Parlament, ei nu ar putea guverna fără PD. Așa e istoria, PD este jockerul politicii moldovenești. Noi luptăm totdeauna unul cu altul, dar la urmă trebuie să ne unim împotriva unui rău mai mare.



- Alții spun că Dodon se lasă cumpărat de oricine, în funcție de suma pe care o primește. O fi adevărat?

- Se zice că el a cerut trei milioane pentru a-l vota pe Timofti. Suma trebuia plătită în jumătate de Filat și Plahotniuc. Filat, ca întotdeauna, a zis că e foarte ocupat și i-a dat numai 300 de mii, iar ceilalți bani a fost nevoit să-i dea Plahotniuc. Așa spune povestea.

- Poate găsim niște miliarde și-l facem unionist.

- Eu nu m-aș mira dacă într-o zi s-ar întâmpla și asta. În fond, trebuie să ne gândim nu numai la calitățile lui Dodon, dar și la aptitudinile lui Plahotniuc. Văd că tot ce-și pune el în plan îi iese.







„Lui Plahotniuc, probabil, îi convenea să vină Dodon”

- Pe de o parte, opoziția a fost cea care i-a asigurat victoria lui Dodon, deoarece toată campania a luptat nu cu el, ci cu Plahotniuc, care nici nu candida. Pe de altă parte, lui Plahotniuc, probabil, îi convenea să vină Dodon, pentru a rămâne singurul care apără valorile europene. Ei au prevăzut că Dodon va duce o politică prorusă și ei vor fi proeuropeni. Cu atât mai mult, cu cât Maia Sandu a respins o parte din electorat, când a zis că nu are nevoie de voturile alegătorilor PD. S-au făcut și alte greșeli. Eu am monitorizat atent mitingurile dinaintea alegerilor prezidențiale. Să-l aduci tu pe Dodon și să spui că e important să luptăm cu oligarhul, dar nu cu ideologia, înseamnă să adormi alegătorul proeuropean. La urmă, oligarhul așa a și rămas, iar Dodon a devenit președinte.

- Aveți vreo îndoială sau sunteți sigur că Dodon în prezent lucrează pentru Plahotniuc?

- Trebuie să întrezărim niște lucruri. Dodon n-o să iasă să joace tananica cu Plahotniuc pe Piață. Scopul e altul. Se pare că ambii își doresc să facă un sistem de două partide în RM, ca să rămână doar un partid proeuropean - PD și altul prorus – PSRM. În curățarea eșichierului politic, cred că ei lucrează mână la mână.

- Când doi oameni își împart sferele de influență, de regulă, la urmă are loc un război între ei. Cum ar putea să se termine colaborarea dintre cei doi?

- Lupta deja merge. Dodon va rupe tot ce va putea de la guvernare, dar important este ca el să nu încerce să schimbe parcursul european al RM. Deși, prin acțiunile sale, el asta și face. Periculoasă este și inițiativa sa de a organiza referendumul privind lărgirea împuternicirilor președintelui. Dacă guvernarea va admite acest lucru, va face o greșeală foarte mare. Eu am participat la redactarea Constituției și, când am ajuns la împuternicirile președintelui, Sangheli cu Lucinschi au început a scoate din ele. Când am ajuns la împuternicirile spicherului, Snegur cu Sangheli le făceau mai puține. Așa cum Constituția noastră este în mare măsură copiată din cea a României, care este copiată din cea a Franței, Ia fiecare etapă a fost scos câte puțin și astfel au apărut probleme ce țin de buna funcționare a puterilor în stat. Eu cred că a fost o greșeală decizia ca președintele să fie ales prin vot direct. Oamenii noștri s-au deprins să aibă țară, deși noi n-am trăit în stat. Noi am fost ori județ, ori gubernie. Noi n-am stimat niciodată puterea și puterea nu ne-a stimat niciodată. Și oamenii visau că va veni așa un țar și vor apare bani și proiecte economice, și locuri de muncă... Or, referendumul lui Dodon ar putea strica tot sistemul de contrabalansare a puterilor în stat.







„Problema transnistreană poate fi soluționată numai prin reanimarea planului Kozak”

- El poate hotărî problema numai prin reanimarea planului Kozak, care, de fapt, pune în genunchi RM și o dă în parte sub controlul Transnistriei. Dacă o să-i placă așa, nici el n-o să aibă mult de șezut în fotoliu, că o să-l alunge și pe el.

- În ce circumstanțe e posibilă retragerea armatei Rusiei din stânga Nistrului?

- În timpul guvernării noastre, Ucraina nu voia să tranziteze prin teritoriul său depozitele de armament din Transnistria. Atunci europenii și americanii ne-au spus că ne dau bani pentru dezamorsarea munițiilor, dar totul s-a uitat după summitul de la Istanbul. Noi am avut înțelegeri foarte clare cu americanii ca să cedeze și ei în altă parte, pentru ca rușii să cedeze în RM. Dar tocmai atunci ei se înțelegeau cu rușii în privința Iranului sau Irakului și au uitat de noi. Ca atare, în stânga Nistrului există muniții foarte vechi care nu pot fi transportate, pentru că ar putea exploda. Soluția ar fi doar dezamorsarea. Acum rușii nu sunt de acord, mai ales după înghețarea relațiilor lor cu NATO. Pentru aceste înțelegeri trebuie să lucreze diplomația noastră, căci de bună voie nu cedează nimeni.

- Ce susținere ar putea să mai aibă Renato Usatîi la Moscova, după ce Dodon se dă bine pe lângă Kremlin?

- Eu nu știu, dar nu cred că la Kremlin pot să aibă doi relații. În Rusia erau două organizații întotdeauna: securitatea și Kremlinul. Și de-acum care și unde apucă, știi? (râde)

- Prin ce l-a supărat Usatîi pe Plahotniuc?

- Eu chiar nu cunosc relațiile lor. Usatîi era omul care a avut legitimație de consilier-șef la prim-ministru, care venea și deschidea cu piciorul chiar și ușa președintelui țării, căruia i se permitea să plece peste sârma ghimpată la vânătoare, care avea relații în poliție cu persoane sus-puse astăzi în minister și procuratură. Ce s-a întâmplat acum, mi-e greu să spun. Putem să începem a clarifica, iar ei să se împace și la urmă noi o să fim vinovați. Și e periculos să stai de vorbă cu un om, când vezi că toate discuțiile sale prin skype sau telefon apar a doua zi în mass-media.







„Filat ar trebui să mai primească acolo niște prieteni…”

- M-a chemat dl Serafim Urechean, când se formase alianța, și mi-a spus că vrea să mă propună la această funcție. I-am spus că nu cred că-i posibil, fiindcă sunt omul care ating niște niveluri și nu vreau să cobor. El, însă, m-a rugat frumos, zicând că ei au nevoie de regulă și eu i-am pus condiția să-mi permită să reformez procuratura. În 1994, când eram președintele comisiei pentru reforma judiciară și de drept, procuratura a rămas ca un apendice netăiat în Constituție din cauza relațiilor procurorul general de atunci, Postovan, cu agrarienii. Procuratura a rămas în afara sistemului judecătoresc, deși în mod normal procurorii trebuie să fie magistrați și să facă parte din Consiliul Superior al Magistraturii. Atunci sistemul n-ar fi fost atât de ușor de controlat politic. Tot Consiliul urma să aleagă procurorul general. Urechean a spus că mă va suna și uite că au trecut opt ani, dar nu m-a mai sunat. Odată m-am întâlnit cu el și mi-a spus că Filat a fost împotriva mea. „Dacă vine Andronic, o să ne bage pe toți la închisoare”, ar fi zis. Pe urmă am aflat că funcția a fost vândută. Să vă spun sincer, în anii ’90, nici nu m-am gândit că RM va retrograda atât de mult.

- Dvs. ați stat la baza formării RM și cunoașteți în detalii istoria acestui stat. Cine se face vinovat de această retrogradare?

- Eu cred că votul cetățenilor decide. Spune-mi, te rog, ce a influențat asupra votului Snegur-Lucinschi în 1996, când noi deja mergeam pe un curs normal. Oamenii s-au gândit că a fost oleacă Snegur, hai să-l aducem și pe Lucinschi, care e curățel. Pe urmă ăsta s-a dovedit a fi mai rău decât Snegur și iar l-au schimbat. Noi n-am fost ca balticii, n-am avut și nici nu avem o stabilitate. O parte din societate vrea unire cu România, altă parte vrea cu Moscova, și atunci nu poți avea o susținere clară. Mai mult, la noi nu se votează niciodată o echipă care a demonstrat că poate face ceva, ci odată la cinci ani se schimbă dreapta cu stânga și invers. Din păcate, în 2009 dreapta a folosit ideea că Voronin a furat, dar venind la putere, a furat și mai mult. Dacă au ajuns să fure deponentele oamenilor de la bancă, acești politicieni chiar nu se stimează deloc.

- Este Vlad Filat un țap ispășitor?

- Nu, nici pe departe. El este un complice care ar trebui să mai primească acolo niște prieteni, cu care să mai stea de vorbă.

„Sturza a fost recomandat de Emis Constantinescu”

- Cum a ajuns RM să fie condusă de un singur om? Sau așa a fost întotdeauna?- RM e sortită să guverneze în coaliție. În 1998, noi, Partidul Renașterii și Concilierii, condus de Snegur, am avut cele mai multe mandate în alianță și credeam că Snegur va fi președintele Parlamentului. Când la el au început a veni Matei, Diacov și Roșca, adică ceilalți lideri ai alianței, Snegur mi-a spus că Lucinschi nu-l vrea spicher. Dar ce treabă avea Lucinschi? Noi încă nu știam că băiețeii ăștia trei l-au convins că vor schimba Constituția și-l vor alege președinte de țară. Așa el s-a culcat pe o ureche, iar noi am cedat funcția de spicher în schimbul celei de premier. Atunci Lucinschi mi-a spus: „Of, eu n-am să te propun pe tine ca premier, știi? Eu nu pot moral să te propun, deoarece am luptat atâta cu tine. Dar iată că m-a sunat Emil Constantinescu și m-a rugat să-l propun pe Sturza”. Și așa am pierdut guvernarea. Când au schimbat Constituția, Snegur cu Diacov erau la Voronin și el le-a spus: „Băieți, eu am majoritate, eu am să fiu președinte”. Așa se face la noi politica. Spre deosebire de ceilalți, însă, Plahotniuc știe ce vrea.

- Bine, dar de ce Europa tace, când vede că el dirijează cu toate instituțiile de drept și de stat?

- Ce vrei să facă? Cu cine să lucreze Europa astăzi, în afară de el? Eu sper că vor reforma ei justiția până la urmă.

„Reforma procuraturii a fost făcută de ochii europenilor”

- Reforma a fost făcută foarte prost, doar de ochii europenilor. Cei care au făcut proiectul au luat bani mari din fonduri europene și atât, iar ceilalți și-au format structura instituției după cum le convine. Astăzi, pe procurori nu-i interesează soarta de mai departe a oamenilor pe care îi arestează. Se anunța acum câteva luni că 28 de polițiști au fost reținuți. Nu demult, instanța i-a eliberat pe toți și ei acum se restabilesc în poliție. Iar procurorii care i-au învinuit nu sunt trași la răspundere.- Am auzit un banc. Cică, un francez, un american și un moldovean vorbesc despre fericire. Americanul zice că fericirea e când stai la verandă, bei un whisky și te uiți la vaporul tău. Francezul spune că ești fericit când stai într-un restaurant, bei o șampanie și lângă tine stă o doamnă, pe alt scaun e altă doamnă și acasă te mai așteaptă una. La urmă, moldoveanul zice: „Fericire e când te scoli dimineață și ieși din casă și vin ăștia de la CNA, care te pun jos și te întreabă dacă aici e strada Eminescu, 8, dar tu le spun: „Ba nu, aici e Eminescu, 12”. Din câte înțeleg, în CNA erau multe dosare cu barbă, dar așa cum se încerca păstrarea coaliției, ca să nu obijduiască pe nimeni, nu le-au pus pe rol. Acum Ii s-au dezlegat mâinile. Pentru a înregistra un succes, PD ar trebui să-i atragă la răspundere și pe membrii lor. Și lucrurile s-au pornit. Totuși, vom putea vorbi despre efectele reformei judiciare doar atunci când asupra instituțiilor de drept nu va fi executată nicio presiune politică și acestea nu vor avea atitudine selectivă față de oameni.





„Războiul încă nu-i deschis”

- Cred că există o motivație de a găsi limbă comună cu ei, dar orice înțelegere poate crăpa la momentul nerespectării. Și războiul încă nu-i deschis. Există discuții că o să treacă și câțiva socialiști la PD. Încă nu avem alegeri, dar eu cred că la momentul potrivit o să apară și dosarele.

- Cum explicați faptul că persoane foarte influente pe timpul lui Voronin: Zubic, Gurbulea, Mejinschi, lucrează azi la Plahotniuc? Chiar și procurorul Igor Popa, care a fabricat atunci inclusiv dosarele penale pornite contra dvs., crește în funcții bine mersi.

- Înseamnă că ei nu erau din echipa lui Voronin. Sau că nici atunci nu conducea Voronin.

- În ce mod s-a infiltrat la putere Vlad Plahotniuc pe timpul guvernării comuniste?

- Eu mă întreb cum a putut Victoria Iftodi să ajungă membră a Curții Constituționale. Înseamnă că există niște datorii față de aceste persoane. Unii oameni nu-și pierd echipa, chiar dacă asta le aduce o imagine proastă. Mai mult nu știu nimic.





„Votul uninominal lasă Transnistria neacoperită”

- Nu cred că votul uninominal e necesar, dar cred că așa PD vrea să se mențină la putere. Eu însumi am fost ales pe circumscripție uninominală în primul parlament, dar nu înțeleg cum poți forma un guvern, având niște deputați care nu fac parte dintr-o echipă? E clar că numai dacă îi cumperi. Vor apare în parlament niște persoane foarte departe de idei, ca dracul de tabacherie. Nici populația nu va avea de câștigat. Cred că a fost o înțelegere cu Dodon ca să meargă la mixt. Păcat numai de banii cheltuiți pentru campana de promovare a uninominalului, care puteau fi dirijați în interesele cetățenilor.

- De ce PD nu a propus deodată votul mixt?

- Pentru că trebuie să meargă cu o lozincă în campania electorală. PD se va victimiza, încercând să-și crească capitalul politic. Ei le vor spune oamenilor că au vrut să le dea ce-i mai bun și că Dodon i-a încurcat. La rândul său, Dodon se va lăuda că inițiativa lui a mers, chiar dacă în programul electoral al PSRM era prevăzut votul uninominal. Cel mai grav e că astfel rămâne neacoperită Transnistria, ceea ce înseamnă să recunoaștem că nu ne controlăm teritoriul. Prima victorie a lui Dodon ar fi să impună Transnistria să participe la votare, dar pericolul va fi și mai mare. Vă imaginați să vină în parlament vreo 30 de mandate dure de acolo? Se va termina totul și-l veți căuta pe Plahotniuc. Deși el, în tot ce face, joacă înainte.





„Poliția și procuratura estorchează bani de la oamenii de afaceri”

- Dle Andronic, dvs. faceți parte și din mediul de afaceri, fiind președintele consiliului de administrație al unei întreprinderi. Câtă libertate au, în condițiile de astăzi, oamenii de afaceri din RM?

- Se schimbă situația spre bine. Vă spun sincer că ne este de un real folos Asociația oamenilor de afaceri, condusă de același Plahotniuc, unde putem să ne consultăm cu miniștrii, și să căutăm soluții la problemele cu care ne confruntăm. Asupra oamenilor de afaceri se exercită presiuni doar din partea unor polițiști și procurori. Unii dintre ei sunt trași la răspundere numai pentru că refuză să plătească. Adică, organele de drept, mai ales procuratura (nu mă refer la Procuratura Anticorupție), încă sunt folosite pentru estorcarea unor sume de bani. Mai ales așa se întâmplă când se schimba miniștrii de interne sau șefii de la Securitate… Ca să reușească cu reforma, PD ar trebui să observe aceste procese.

- De ce și cine ia acești bani? Șefii vechi sau cei noi?

- Ăștia noi. În RM economia lucrează, și cea legală, și cea tenebră, iar toate fluxurile sunt dirijate de cineva. Și când vine altă guvernare sau alt ministru să nu crezi că nu le preia. Mai lasă câțiva oameni care cunosc din guvernarea veche care cunosc mecanismele. N-am văzut încă pe nimeni care să le pună cruce. În general, însă, situația s-a schimbat spre bine în comparație cu perioada Filat, când pentru estorcarea de bani activa așa-zisa poliție economică și toate funcțiile importante se vindeau cu 200-300 de mii de euro.

„Lui Platon i-au fost acordate 52% din afacerile bancare ale RM”

- Eu m-am mirat când lui i-au fost acordate 52% din afacerile bancare ale RM.

- Era posibil să se întâmple acest lucru fără acordul lui Plahotniuc?

- Nu numai al lui Plahotniuc, dar și al lui Filat, al tuturor. Putem spune că asta a fost știrea-bombă a coaliției de atunci.

- Și de ce acum Plahotniuc se războiește cu el?

- Cred că Platon a încălcat unele înțelegeri, mai ales înțelegerea de a nu se băga în politică. Totul a început de la cumpărarea deputaților pentru formarea altei majorități. Poate că băiatul s-a simțit puternic și a încercat să mai schimbe ceva… Au urmat declarațiile sale de denigrare a PD făcute în America. Păcat, pentru că este un băiat foarte dezghețat. Dacă își folosea creierii undeva, în conducerea statului, n-ar fi avut preț. Dar așa, mă rog… În rest, nu trebuie să căutăm vina în el sau în Shor, sau în alții. Adu-ți aminte cu câtă vehemență au apărat cei din parlament mărirea capitalului la BEM. Adică, în principiu, ei sunt vinovați. În guvernare când vii, trebuie să te mai păzești, dar tu, când cumperi o grămadă de pământuri între Căușeni și Anenii Noi și aduci acolo o mulțime de tehnică, și zbori cu avioanele charter, dac crezi că nu te vede nimeni, greșești.

„În cazul BEM, asistăm la o reglare de conturi”

- Credeți că banii furați de la BEM au ajuns și la alte persoane influente din guvernare?

- Da, eu cred că au ajuns, dar sub diferite forme.

- Și de ce nu-s arestați toți?

- De ce nu-s arestați? Cred că nu sunt probe. (râde)



- Înseamnă că nu asistăm la o luptă cu corupția, dar la o reglate de conturi?

- Da, în cazul BEM, este o reglare de conturi. Filat a venit la putere și a vrut totul, și putere, și bani, în timp ce altul era cu banii legalizați bine mersi, după ce a vândut băncile lui Platon: și BEM, și MAIB, și ASITO. Lăcomia lui Filat nu a fost bună.

- Furtul miliardului a început după 2009 sau din timpul guvernării comuniste?

- Din câte știu eu, jaful a început prin simpla devalizare a BEM. După aceea, Platon a transferat la această bancă unele credite neperformante de la Moldindconbank, al cărei proprietar era, în sumă de 500 mln de dolari. Din prostie sau naivitate, Shor le-a acceptat. Pe urmă acesta și-a făcut afacerile cu Filat, iar Plahotniuc a stat la o parte și s-a uitat cum premierul se îngroapă. Ghimpu nu degeaba cere lista celor care au luat credite neperformante și până acum nu le primește. Și da, asemenea credite au fost luate și pe timpul guvernării Voronin.







„Lucinschi a propus să scriem „română” în Constituție”

- N-avea rost să o numim română, pentru că majoritatea agrariană ar fi votat contra. Înainte de a adopta Constituția, Lucinschi, cât nu l-aș iubi eu, a propus să scriem „moldovenească” și în paranteză „română”. Dar liderul fracțiunii intelectualilor Moșanu a spus că nu pate fi pusă română în paranteză. Eu l-am înțeles, dar să fi făcut cum a zis Lucinschi atunci, așa ar fi rămas. Cât ține de Legea privind limbile vorbite, ea stipula crearea unor comisii pentru controlul executării programului guvernamental, care prevedea alocarea finanțelor pentru studierea limbii de stat. Când l-am întrebat pe Moșanu de ce nu facem comisia, mi-a spus că nu avem timp. Așa a fost aruncat la gunoi acest proiect. Pentru mine e o decepție totală, când văd că nici azi nu poți să te exprimi în unele locuri în limba ta.

- Ar avea succes un referendum privind schimbarea denumirii limbii de stat?

- Nu, o să-l pierdem.



- De ce?

- Pentru că guvernările democrate se duc cu pantalonii murdari de la putere.

- Cum am putea schimba mentalitatea moldovenilor în acest sens, de vreme ce vorbim despre un adevăr istoric?

- Americanii s-au împușcat două sute de ani, după care s-au gândit: poate ajunge, poate să adoptăm niște principii și să ne împăcăm? Așa ar trebui să se întâmple și la noi. Trebuie să treacă o perioadă de timp ca oamenii singuri să conștientizeze. Da, să mai moară niște generații… E macabru spus, dar asta e…

- Ați fost și președinte al comisiei pentru reforma sistemului administrativ a RM. Guvernarea Voronin a anihilat această reformă și până în prezent avem raioane. De ce așa s-a întâmplat?

- Reforma e benefică, pentru că nu-I bine să avem atâtea executive, iar banii ăștia pot fi folosiți cu folos. Atunci primarii orașelor și satelor primesc împuterniciri bugetare și au posibilitatea să dirijeze cu finanțele. Unele impozite rămân în teritoriu, ca să nu primească bani de la centru, dară să-I aibă acolo. Voronin a înmormântat reforma, pentru a găsi loc de muncă pentru agenții electorali, fiindcă toate executivele raionale sunt un ascunziș pentru cei care nu fac nimic. Astfel, puterea îi asigură pe ei și pe familiile lor cu serviciu, le dau mașini și ei pot să agiteze în voie. Și cei de astăzi se tem să treacă la județe până la alegeri din aceleași motive, chiar dacă UE le cere acest lucru.

„Mulți vinificatori caută spirt și zahăr”

- Cred că da, dacă nu va dispărea până atunci UE, fiindcă e puțin probabil că aceasta se va întâmplă în următorii 20 de ani. Nici moldovenii, în marea lor majoritate, nu sunt gata pentru integrare. Mulți dintre ei nici nu conștientizează că trebuie să aibă un veceu și niște apă caldă în casă. La fel, mulți vor fi împotrivă când li se va spune că pot tranșa porcii numai la abator. Ori ca mortul să nu stea în casă trei zile, dar să-l ducă la biserică. Sunt exemple foarte simple care arată că noi nu corespundem standardelor. Cât privește guvernarea, Europa îi cere foarte clar să implementeze reforma judiciară și cea teritorial-administrativă, însă ei nu se grăbesc să o facă. Să nu uităm și de veșnica noastră întrebare: mergem cu Moscova sau cu UE? La alegerile parlamentare, guvernarea va trebui să le dovedească oamenilor că nu mai putem da înapoi. Populația nu trebuie să se lase adormită de promisiunile lui Dodon, că o să vindem vin rău în Rusia. Știu mulți vinificatori care au început să caute spirt și zahăr, ca să facă buleoarcă pentru piața rusă, dacă aceasta se deschide. Calitatea vinurilor noastre exportate în Rusia era înră-adevăr foarte proastă. Ar fi o gafă fatală de-am renunța la UE de dragul unor producători necinstiți.- Da, așa e. Chiar și așa-numita reformă a guvernului nu va avea succes dacă nu va fi făcută concomitent și reforma teritorială, și nu va începe a lucra autonomia locală. În principiu, integrarea europeană presupune un grad foarte mare al autonomiei locale, ceea ce la noi lipsește cu desăvârșire.





„Opoziția nu s-a format, reieșind din interesele oamenilor”

- Dar de n-ar fi el, eu cred că mulți liderași politici de azi n-ar avea ce vorbi. N-am văzut pe niciunul să iasă cu un program economic sau cu propuneri de deschidere a locurilor de muncă. Toți vorbesc zi și noapte numai despre Plahotniuc. Însă el a demonstrat că se poate ține mult și cred că așa va fi, dacă va avea și mai departe această dorință.

- De ce nu avem o opoziție constructivă?

- Pentru că nu avem principii de formare a acestei opoziții. Chiar și mișcarea DA nu s-a format reieșind din interesele oamenilor, ci din cauza supărării pe Plahotniuc. Eu m-am mirat mult când Țopii, alungați de Voronin din țară, au apărut din nou aici și au participat bine mersi la devalizarea unor bănci. Atunci ei erau împreună, se înțelegeau, dar pe urmă s-au supărat pe Plahotniuc. Dacă nu se supărau, n-ar fi existat nici opoziția asta. După ce ni l-a adus pe Dodon și s-a pornit o gâlceavă între ei, opoziția s-a răsuflat. Ei nu știu ce să facă mai departe. Nu avem opoziție și pentru că foarte mulți alegători așteaptă să fie cumpărați. Nu știu care ar fi idea care i-ar mai putea zgudui ca să voteze altceva decât apropierea de ruși. Această idee e privatizată de Dodon. Dacă celelalte partide își vor continua somnul sau vor vorbi numai despre Plahotniuc, sunt aproape sigur că ne vom trezi într-adevăr cu un sistem bipartidic. Atunci restul partidelor vor si asistente la marea luptă dintre PD și PSRM.