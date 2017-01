Nimeni nu vrea să cânte la ceremonia de învestitură a lui Donalt Trump

Conform tradiţiei, ceremonia de învestire a lui Donald Trump, care va deveni al 45-lea preşedinte al Statelor Unite, ar trebui să includă şi un moment muzical.

Trump a avut parte, până acum, doar de refuzuri. Rând pe rând, au declinat invitaţia Justin Timberlake, Céline Dion, Elton John şi Andrea Bocelli.

Echipa lui Trump a negociat apoi cu artista britanică Rebecca Ferguson, care a declarat că va participa doar dacă i se va îngădui să cânte piesa „Strange Fruit”, un imn antirasist semnat de Billie Holiday. Trump nu a fost de acord, drept pentru care şi Rebecca Ferguson a declinat invitaţia.

A fost apoi rândul lui Moby (specializat în muzica electronică) să spună, şi el, tot „nu, mulţumesc”. Mai mult, Moby a compus o piesă în care îl ironizează pe Trump, „Trump Is On Your Side”.

În disperare de cauză, Trump a promis un onorariu foarte consistent artistului care va cânta la învestitură, ceea ce reprezintă o premieră în istoria ceremoniilor de acest fel. Cu toate acestea, până acum, niciun artist nu s-a arătat impresionat de oferta miliardarului.





Sursa: radiochișinău.md