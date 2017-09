Recent, mass-media rusă a prezentat din nou întregii țari un episod televizat despre „cel mai bun tanc din lume”. Spre deliciul publicului din Rusia, armata rusa a aratat in procedeu slow motion caracteristicile de tir ale tunului instalat pe tancul T-14 „ARMATA“



Pe fondul atâtot laude, puțini oameni indraznesc sa vorbeasca deschis despre ceea ce reclama militarii care se confrunta cu „minunatia” tehnicii militare ruse, adica problemele legate de operarea, gararea și întreținerea tancului.

Totul din cauza faptului că T-14 nu corespunde unei serii de parametri pentru care a fost proiectata infrastructura si logistica unitatilor de tancuri din seria ”T”, susține o analiza realizata de InformSoprotivlenie (IS).





„Dacă am aduna toate nemulțumirile experților fața de T-14, atunci putem spune că din cauza gabaritului sau, masina nu poate fi ținuta în garajele existente in armata rusa. De asemenea, o mare problemă va fi generată de evacuarea excesivă de gaz de esapament, care transforma garajul în camere de gazare”, scrie IS.