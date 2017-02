Noi proteste ale transportatorii de colete și pasageri (VIDEO)

O problemă veche, proteste noi. Șoferii care transportă colete și pasageri peste hotare au parcat marți, 21 februarie, mașinile sub podul de la Telecentru.

Ei cer să le fie legalizată activitatea și se plâng că în lipsa unei licențe sunt amendați și de multe ori rămân și fără plăcuțele de înmatriculare. Responsabilii de la Ministerul transporturilor spun că au fost sancționați șoferii care activează ilicit, scrie PROTV.

”M-a prins ANTA și mi-a luat numerele. Am stat acasă nici datoriile nu pot lua nimic”.

Șoferii se plâng că deja de câteva luni așteaptă că autoritățile să le rezolve problema însă în zadar. La fel ca în timpul protestelor din toamnă, ei cer că activitaea lor să fie legalizata.

”Suntem gata să plătim impozite, doar ca să lucram”.

Și cum unde sunt proteste sunt și deputații socialiști, aceștia nu au lipsit nici de această data.

Grigore NOVAC, DEPUTAT PSRM: ”De cei de la guvern nu au venit cu nici o soluție bună întrebare. Am stabilit la întâlnire la AITA pentru a găsi soluții. Legislația în vigoare nu prevede transportarea mixtă. ”

Într-o petiție semnată astăzi, șoferii le cer autorităților să înceteze controalele și să modifice legislația astfel încât să li se permite să activeze. Potrivit Ministerul Transporturilor, activitatea acestor șoferi este ilegala deoarece ei nu au dreptul să transporte pasageri contra cost, de aceea și sunt amendați.

Totodată potrivit Ministerului Transporturilor este vorba și despre o concurență neloială față de transportatori legali. Mai mult Ministerul Transporturilor afirmă că o bună parte din microbuze sunt reutilate, fapt ce este categoric interzis.

Responsabilii de mă Minister nu au pomenit nimic de faptul că acum câteva luni, cei de la Ministerul Transportuilor, al Economiei, al Finanțelor, Poliției de Frontieră și a Serviciul Vamal, au creat un grup de lucru, care să caute soluții pentru șoferii care fac rute internaționale și transporta colete, dar și pasageri. O decizie însă deocamdată nu a fost luată.

