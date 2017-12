Noua rezoluție ONU declară Crimeea teritoriu ocupat de un stat străin

Adunarea Generală a Națiunilor Unite a aprobat o nouă rezoluție privind situația drepturilor omului în Crimeea ocupată, transmite paginaderusia.ro

Textul noii rezoluții include nu numai referiri la normele internaționale referitoare la protecția drepturilor omului, ci și referințe extinse la dreptul umanitar internațional. Acest drept reglementează protecția victimelor războiului și limitează metodele și mijloacele de război și determină responsabilitatea pentru încălcarea acestor norme.

Totodată, situația din Crimeea este recunoscută ca ocupație în curs de desfășurare și conflict armat internațional. Precizarea reprezinta o mare diferență față de rezoluția ONU adoptata anul trect in problema Crimeei.





În plus, rezoluția ia în considerare începerea procesului „Ucraina vs. Rusia” la Curtea Internațională de Justiție a ONU. Documentul cere Rusiei să „respecte pe deplin și imediat” hotărârea Curții din 19 aprilie a acestui an cu privire la măsurile provizorii în acest domeniu.

De asemenea, rezoluția condamnă acordarea automată a cetățeniei ruse pentru locuitorii din Crimeea, precum și consecințele negative pentru cei care au refuzat cetățenia statului ocupant.

Documentul condamnă aplicarea retroactivă a legilor Federației Ruse în teritoriul ocupat și invită autoritățile de ocupație sa asigure procesul de învățământ în limbile ucraineană și tatara.

În plus, comunitatea internațională condamnă interdicția impusa de autoritatile de ocupatie din Crimeea pentru accesul misiunii ONU pentru drepturile omului în Ucraina.

Pentru rezoluția „Situația cu privire la drepturile omului în Republica Autonomă Crimeea și orașul Sevastopol” au votat 70 de țări, „împotriva” – 26 de țări, s-au abținut 76 de țări.