„Nu am nimic împotriva ta, dar…” Manifest pentru autoexprimare

Mai multe persoane publice s-au alăturat campaniei „Fără Frică” lansate de Centrul de Informații Genderdoc-M, care promovează drepturile comunității LGBT. Ele au vorbit despre fricile pe care le au și au îndemnat oamenii să facă la fel pentru a schimba societatea.



În cadrul unei conferințe de presă la IPN, producătoarea Nata Albot s-a destăinuit că duce o viață imperfectă, de care este mulțumită, doar că societate este deseori preocupată se alegerile sale și de faptul că se bucure de ele. „Una dintre aceste alegeri este partenerul meu de viață, care este cu 8 ani mai tânăr ca mine și cu care încerc să mă simt fericită, lucru care sper eu că-mi reușește. Doar că mi-ar fi plăcut ca și societatea din care eu provin să fie și ea fericită, să nu fie atât de nedumerită și nefericită că eu sunt mulțumită”, a spus Nata Albot.

Reprezentanta Genderdoc-M, Galea Murzin, își amintește de cazul când a fost lovită pentru nu a răspuns la întrebarea dacă este femeie sau bărbat. „Pledez pentru autoexprimare, pentru acea libertate care nu limitează libertatea altcuiva. Mie îmi place muzica, îmi place să desenez. Este modul meu de a mă autoexprima. Mă îmbrac într-un anumit fel, port coafuri diferite și nu știu din ce motiv încă din copilărie oamenii se întreabă care e sexul meu? Eu cred că rolurile de gen sunt doar roluri și ele sunt pline de stereotipuri și diverse limite”, a spus Galea Murzin.





Producătorul muzical Ala Donțu a menționat că până a deveni mamă s-a simțit incomod că e femeie. „Îmi doream mai mult să fiu bărbat pentru că eu credeam că așa lumea m-ar lua în serios. Probabil m-a marcat experiența din copilărie, când i-am zis unui preot că vreau să devin preot, iar el mi-a răspuns că acest lucru nu e posibil pentru că femeile nu pot fi preoți. Sunt în campania Fără Frică pentru că sunt femeie”, a spus Ala Donțu.

Reprezentantul Genderdoc-M, Artiom Zavadovschi, a constatat că nici acasă, cu perdeaua trasă, nu poți fi cine îți dorești să fii, nu te poți simți liber să faci ce vrei. „Deseori aud: „Nu am nimic împotriva ta, dar nu trebuie să te manifești, nu e corect. Vrei să te manifești, stai acasă cu perdeaua trasă”. Eu nu strig la fiecare colț cu cine sunt sau ce fac. La noi în societate nu se acceptă. „Ascultă, tu ești gay?” m-a întrebat odată vecinul de bloc. Eu întotdeauna trebuie să mă gândesc la aceea că vecinii ascultă”, a spus Artiom Zavadovschi.

Jurnalista Natalia Morari spune este periculos să faci jurnalism liber în Moldova. Iar pentru că vrea să trăiască într-o societate mai bună, va ieși duminică la marșul „Fără Frică”. „Mi s-a spus că ar trebui să fiu cuminte, prima oară cu nouă ani în urmă, imediat după ce am fost expulzată din Federația Rusă ca jurnalistă a revistei libere New Times. Mi s-au prezentat imagini video în care făceam dragoste cu bărbatul meu în apartamentul pe care îl închiriam și am fost atenționată să am grijă de hainele personale pentru că s-ar putea să-mi fie strecurate droguri care să fie găsite în timpul perchezițiilor care ar putea să aibă loc. Eu mă pomenesc tot mai des în situații în care mi se spune ca să fiu mai cuminte. Îmi pare rău că am ajuns în țara în care să faci jurnalism liber este periculos”, a spus Natalia Morari.

Genderdoc-M organizează duminică, 21 mai, cu începere de la ora 12.00, marșul de solidaritate „Fără Frică”. Sunt îndemnați să se alăture evenimentului toți cei care vor să treacă peste frica pe care o au.

IPN