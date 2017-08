Nu mai consuma carne de porc. Este toxica!

Carnea de porc este adesea nelipsită de pe masa , dar nu întotdeauna reprezintă o alegere sănătoasă. Uite ce trebuie să știi înainte să consumi clasica friptură.





Porcul este unul dintre cele mai consumate tipuri de carne din lume, dar conține foarte mulți viruși și bacterii, potrivit draxe.com. Unii dintre acești agenți patogeni sunt periculoși pentru oameni. Un alt lucru pe care nu îl știi, probabil, despre carnea de porc este faptul că are foarte multe toxine, mai multe chiar decât cea de vită și de pui.



Unul dintre motivele pentru care carnea de porc este plină de toxine are legătură cu sistemul digestiv al acestor animale. Porcul digeră tot ce mănâncă extrem de repede, în aproximativ 4 ore, în timp ce vaca are nevoie de 24 de ore pentru a dizolva hrana. Atât animalele, cât și oamenii, elimină substanțele periculoase prin digestie. Din moment ce sistemul digestiv al porcului operează atât de rapid, multe toxine îi rămân în sistem și sunt depozitate în țesutul gras.