Nu sunt condiții favorabile pentru rezolvarea conflictului transnistrean în 2018

Directorul executiv al IDIS Viitorul, Igor Munteanu susține că, nu vede condiții favorabile pentru rezolvarea conflictului transnistrean în 2018 din mai multe motive, nu doar din cele electorale.

Contactat de TRIBUNA, Igor Munteanu a declarat că, „diagnosticul stagnării în rezolvarea „crizei transnistrene” este dat de lipsa cronică de viziune strategică la Chișinău, de incompetență și de faptul dezolant că, adeseori, coada dă din câine în statul care se numește Republica Moldova”.

Potrivit lui Munteanu, „Guvernului îi lipsește mușchiul necesar pentru a-și aplica legile proprii, pentru a se face înțeles și convingător în raport cu partenerii săi strategici și, adeseori, anumiți decidenți sunt ademeniți mai degrabă de câștiguri egoiste pe termen scurt și nu de apărarea interesului național”.





„În definitiv, miza transnistreană este adeseori consumată în scopuri mercantile ori pe o agendă dominată de ambiții și nu de calcule și estimări profesionale. Excepțiile confirmă regula, iar oamenii excepționali sunt, din păcate, înlocuiți cu oameni mai docili și fără personalitate. Protocoalele semnate la finele anului 2017 nu reflectă nimic din ce ar însemna interesul RM într-o politică de dezamorsare a separatismului, nu stipulează lucruri esențiale pentru reintegrarea Transnistriei, nu formulează problemele în mod consistent, organic cu legislația și Constituția RM și nu fac altceva decât să dea apă la moară elitei transnistrene, care nu urmăresc decât agenda de business a conglomeratului Sheriff, „tupo denghi”, încadrându-se însă în narativele și interesele Moscovei în regiune”, a precizat el.

Igor Munteanu a mai spus că, din păcate, crede că numai liderii separatiști pot fi felicitați pentru obligațiile asumate unilateral de RM, nu și RM, „ale cărei interese sunt neglijate, batjocorite și porționate”.

„De câte ori trebui să observ că oficialii moldoveni uită lecția esențială al acestui conflict – ceea ce convine Tiraspolului secesionist nu convine în mod principial intereselor statului RM. În acest fel, putem observa cum sunt umiliți din nou cetățenii de la instalarea noilor puncte de control vamal transnistrean la podul „deschis” de la Gura Bîcului (prezentat ca un mare succes de observatori și mediatori superficial informați!), am văzut oameni deznădăjduiți, care nu pot aduce cadouri elevilor din școlile de limbă română din stânga Nistrului, oameni de bună credință care sunt urmăriți de o justiție criminală a regimului „de facto”, și față de care numeroșii „diplomați” occidentali nu dedică suficientă atenție și măsuri de răspuns. Toate acestea nu ar trebui să se întâmple dacă RM ar avea oameni de stat și politici ferme în transformarea acestui conflict prin metode politice și economice. Repet – RM are toate instrumentele necesare pentru a construi o politică viguroasă și eficientă, dar nu are voință politică și integritate morală”, a afirmat Munteanu.

TRIBUNA