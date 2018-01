Nu sunt motive de optimism privind soluționarea conflictului transnistrean

Analistul politic Oazu Nantoi, director de programe la Institutul pentru Politici Publice, crede că nu există motive pentru optimism în ceea ce privește soluționarea conflictului transnistrean, în pofida declarațiilor optimiste ale autorităților. Faptul că autoritățile s-au arătat mulțumite de evoluțiile pe marginea dosarului transnistrean, nu înseamnă deloc că pretinsele evoluții le-au resimțit în sens pozitiv cetățenii Republicii Moldova din stânga Nistrului, a spus Oazu Nantoi într-un interviu pentru Radio Europa Liberă, citat de IPN.



„Și în situația în care anul 2018 este un an electoral și nu numai la noi, dar și în Rusia, cu toate că acolo despre alegeri nu e vorba, ci de reconfirmări, în situația când Ucraina în anul 2018 va începe să se gândească și ea la alegerile din 2019, prezidențiale și în Rada Supremă, deci nu există motive pentru optimism în ceea ce privește soluționarea conflictului. Eu, cel puțin, nu am în vedere alipirea mecanică a două nenorociri, ci crearea unui stat de drept, funcțional pe întreg teritoriul Moldovei. Or, la noi în Republica Moldova, nimeni din politicieni nu încearcă și nici nu este capabil să gândească și să abordeze această problemă într-o asemenea manieră”, a notat Oazu Nantoi.

Analistul crede că locuitorii din stânga Nistrului vor participa la alegerile parlamentare din toamna acestui an. „Sigur că vor participa și eu nu mă voi mira dacă compania „Sheriff” va avea nu numai 43 de deputați în așa-zisul soviet suprem, dar va avea și deputați în Parlamentul Republicii Moldova”, a declarat Oazu Nantoi.





Analistul a mai spus că autoritățile din stânga Nistrului se vor comporta într-o manieră obraznică, cinică, știind cât costă fiecare ales în parte de pe malul drept al Nistrului în numerar și membrii Guvernului de la Chișinău, „deoarece cei de la Tiraspol sunt parteneri de business cu cei de pe malul drept al Nistrului”, menționează Oazu Nantoi.

Potrivit lui, atunci când se vorbește despre pașii mici, nu se spune în ce direcție au fost orientați acei pași și când se va ajunge la soluționarea conflictului, nu prin atribuirea statutului juridic special, ci prin crearea unui stat funcțional în care cetățenii Republicii Moldova să aibă aceleași drepturi și posibilități pe întreg teritoriul țării. „Noi avem Autonomia Găgăuză, durere de cap pentru cei care au cap, dar asta deloc nu înseamnă că aceasta poate fi model pentru așa-zisa Transnistrie și nemaivorbind de faptul că Federația Rusă nicidecum nu dorește să-și evacueze trupele și nicio persoană de la guvernare nici nu încearcă să-și formuleze întrebarea: care sunt acele condiții cu condiția respectării cărora Federația Rusă își va evacua trupele?”, a notat analistul.

În opinia sa, avem de-a face cu un spectacol dezgustător, provincial, care nu prezintă interes pentru nimeni, în primul rând, spre regret pentru cetățenii Republicii Moldova, care se interesează cum să fugă din această țară și anul 2018 nu promite nimic pozitiv, în afara faptului că businessul din stânga Nistrului profită de prevederile Acordului de Asociere. În viziunea analistului, aceasta este demagogie.