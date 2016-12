Numărul cazurilor de gripă în Capitală s-a dublat. Copiii sunt cei mai afectați

Numărul de cazuri de gripă din municipiul Chișinău s-a dublat în doar o săptămână.

Potrivit informației prezentate pe pagina web a Centrului de Sănătate Publică (CSP) din Municipiul Chișinău, în perioada 19 – 25 decembrie au fost înregistrate 145 de cazuri de gripă sezonieră, cu 68 mai multe decât săptămâna precedentă. Aproape 80% dintre cazuri sunt înregistrate în rândul copiilor cu vârsta până la 17 ani. Specialiștii susțin, însă, că situația este caracteristică sezonului rece al anului.

Săptămâna trecută în municipiul Chișinău au fost raportate 5.845 de cazuri noi de infecții acute ale căilor respiratorii superioare, precum sinuzita, faringita, rinita, amigdalita, etc., cu peste 1.000 de cazuri mai mult ca săptămâna precedentă. Cei mai afectați sunt copiii cu vârsta până la 6 ani. Vorbim de 2.087 de cazuri de îmbolnăviri. Dintre aceștia, 609 copii frecventează grădinițele. În aceeași perioadă au fost internate în spitale 92 de persoane, dintre care 40 au fost copii.





De altfel, în perioada menționată au fost înregistrate 145 de cazuri de gripă sezonieră, cu 68 de cazuri mai multe decât săptămâna anterioară. 113 cazuri au fost înregistrate la copiii cu vârsta până la 17 ani. În municipiul Chișinău, de când s-a lăsat frigul în acest sezon, au fost înregistrate 279 de cazuri de gripă.

Specialiștii în sănătate publică de la CSP Chișinău susțin că numărul de îmbolnăviri este „caracteristic pentru perioada rece a anului”.

Vom preciza că de săptămâna trecută în țară are loc imunizarea împotriva gripei. Gratuit sunt vaccinate persoanele care fac parte din categoriile de risc. Potrivit specialiștilor, este vorba despre persoanele cu probleme de sănătate, mai cu seamă bolnavii de diabet zaharat, hepatite virale, cu probleme renale, de inimă, boli respiratorii, etc. Printre persoanele din grupul de risc sunt și bătrânii trecuți de 65 de ani. Spre deosebire de alți ani, vaccinul din acest an nu poate fi administrat gravidelor. În schimb, copiii de la trei ani pot beneficia de imunizare.

e-sanatate.md