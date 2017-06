Numărul utilizatorilor de Internet mobil va crește cu 2,6 miliarde, în următorii șase ani (studiu)

Numărul de utilizatori de Internet mobil în bandă largă va crește, în următorii șase ani, cu 2,6 de miliarde, echivalentul adăugării a unui milion de utilizatori noi în fiecare zi.



Conform unui comunicat remis AGERPRES, până în 2022 traficul de date generat de smartphone-uri va crește de nouă ori, ajungând la 66 Exabiți pe lună, iar LTE (4G) va fi tehnologia de acces dominantă în 2018.

De asemenea, traficul de date înregistrat în rețelele mobile a crescut cu 70% în primul trimestru al anului 2016 și sfârșitul primului trimestru din 2017.





"Conform celui mai recent studiu Mobility Report al său, Ericsson anticipează o dezvoltare rapidă și continuă a conectivității mobile, pe măsură ce traficul mobil de date la nivel global va crește, până în 2022, de opt ori față de nivelul actual. Pentru a avea un termen de comparație, acest trafic este echivalent cu: Întreaga populație a Spaniei urmărind conținut video HD live, 24 de ore pe zi, timp de o lună; Un singur utilizator vizionând conținut video HD live, constant, timp de 3,55 milioane de ani; 31 de miliarde de ore de streaming de conținut video HD live; În următorii șase ani, rețelele mobile în bandă largă vor câștiga aproape 2,6 miliarde de noi utilizatori—suficient pentru a umple, de 20 de ori pe zi, un stadion european de fotbal (cu o capacitate de 50.000 persoane)", menționează comunicatul.

O mare parte din traficul generat se datorează utilizării tot mai frecvente a smartphone-urilor și accesului crescut la servicii de Internet mobile. Mai exact, conform analizei, până la finalul anului 2022, traficul mobil de date generat de smartphone-uri va crește de nouă ori, ajungând la 66 de ExaBiți pe lună.

"Pentru realizarea Ericsson Mobility Report am efectuat măsurători în sute de rețele mobile, măsurători ce au arătat foarte clar creșterea extraordinară din industrie.Numărul de abonamente 4G crește mai rapid ca niciodată, ritmul de adopție al standardului Voice over LTE este din ce în ce mai rapid, în timp ce traficul mobil crește cu o viteză nemaivăzută din 2013 încoace", a spus Niklas Heuveldop, Chief Strategy Officer and Head of Technology and Emerging Business, Ericsson.

Acesta a mai spus că până în anul 2022 numărul total de abonamente 5G va ajunge la peste jumătate de miliard, acoperind 15% din populația lumii.

"Sunt foarte încântat să văd primii pași majori în ceea ce privește progresul și evoluția rețelelor, inclusiv aprobarea noilor specificații de radio 5G (NR), care vor face posibile primele implementări 5G. Potrivit estimărilor noastre, credem că, până în 2022, numărul total de abonamente 5G va ajunge la peste o jumătate de miliard, acoperind 15% din populația lumii", a precizat el.

Studiul mai menționează că în 2018 LTE (4G) va "detrona" GSM, pentru a deveni tehnologia cu cel mai mare număr de abonați.

"În 2018, LTE (4G) va detrona GSM pentru a deveni tehnologia de acces cu cel mai mare număr de abonați. Viteza cu care această tehnologie a fost implementată și îmbrățișată de utilizatori este fără precedent. A durat doar cinci ani pentru ca LTE să ajungă la 2,5 miliarde de utilizatori , comparativ cu opt ani pentru WCDMA/HSPA sau 3G. Mai mult, doar în primul trimestru al acestui an, au apărut 250 de milioane de abonamente LTE noi. Dacă adopția LTE a fost o urmare firească a dorinței utilizatorilor de a avea rețele mai rapide și o experiență de navigare mai bună, dezvoltarea 5G va avea la bază nevoia de îmbunătățire a capabilităților broadband-ului mobil, dar și potențialul de a găsi soluții noi de eficientizare și automatizare. 5G va fi acea rețea unică ce va putea susține multiple cazuri de utilizare. Până în 2022, Ericsson estimează mai mult de jumătate de milion de abonamente 5G active, fără a include aici numărul conexiunilor IoT. 5G este așteptat să acopere aproximativ 15% din populația planetei în același interval de timp.", mai spune studiul.

AGERPRES